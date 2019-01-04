Для водителей праворульных машин придумали новые правила

Летом в России вступят в силу новые правила регистрации праворульных автомобилей. Изменения в законодательстве могут привести к серьезным проблемам у владельцев подобных транспортных средств, уверены эксперты.

Новые правила начнут действовать с 1 июля 2019 года. Согласно им, каждый праворульный автомобиль, ввезенный на территорию России, должен получить специальное свидетельство, подтверждающее безопасность его конструкции. Без этого документа подобное транспортное средство не будет иметь права передвигаться по дорогам общего назначения, пишут «Актуальные новости».

Выдачей этих свидетельств предстоит заниматься специальным лабораториям, прошедшим государственную аккредитацию. Они будут обследовать автомобиль и делать вывод о безопасности его конструкции, а затем выдавать владельцу паспорт транспортного средства.

Эксперты отмечают, новые правила могут принести владельцам праворульных автомобилей множество проблем. Даже на Дальнем Востоке, где подобных транспортных средств очень много, есть всего пара лабораторий, способных осуществлять подобный вид деятельности, но даже им придется потратить серьезные средства для соответствия стандартам и прохождения государственной аккредитации.

Поэтому в первые месяцы действия нового законодательства у людей появится множество проблем, основные из которых – невозможность использовать свой праворульный автомобиль до прохождения аттестации и большие очереди в специальных лабораториях.