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сегодня, 16:11 20

Для водителей праворульных машин придумали новые правила

Для водителей праворульных машин придумали новые правила
Фото: ru.depositphotos.com

Летом в России вступят в силу новые правила регистрации праворульных автомобилей. Изменения в законодательстве могут привести к серьезным проблемам у владельцев подобных транспортных средств, уверены эксперты.

Новые правила начнут действовать с 1 июля 2019 года. Согласно им, каждый праворульный автомобиль, ввезенный на территорию России, должен получить специальное свидетельство, подтверждающее безопасность его конструкции. Без этого документа подобное транспортное средство не будет иметь права передвигаться по дорогам общего назначения, пишут «Актуальные новости».

Выдачей этих свидетельств предстоит заниматься специальным лабораториям, прошедшим государственную аккредитацию. Они будут обследовать автомобиль и делать вывод о безопасности его конструкции, а затем выдавать владельцу паспорт транспортного средства.

Эксперты отмечают, новые правила могут принести владельцам праворульных автомобилей множество проблем. Даже на Дальнем Востоке, где подобных транспортных средств очень много, есть всего пара лабораторий, способных осуществлять подобный вид деятельности, но даже им придется потратить серьезные средства для соответствия стандартам и прохождения государственной аккредитации.

Поэтому в первые месяцы действия нового законодательства у людей появится множество проблем, основные из которых – невозможность использовать свой праворульный автомобиль до прохождения аттестации и большие очереди в специальных лабораториях.

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#Дальний Восток #транспорт

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Комментарии
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  • Рашинман

    Рашинман
    3 часа назад

    Кивайте дальше перед телевизором

  • physic1

    physic1
    3 часа назад

    Чтобы люди КОРЯЧИЛИСЬ-основная ЗАДАЧА властей.

  • moon

    moon
    3 часа назад

    Спасибо дорогие законотворцы за то , что заставляете нас преодолевать трудности. А то мы тут на расслабоне, захирели совсем.

  • Gaz

    Gaz
    3 часа назад

    А техрегламент 2010 года на прульки похерели.

  • Борис82

    Борис82
    2 часа назад

    Кладем болт на это всем ДВ.

  • Мира

    Мира
    2 часа назад

    Такие законотворцы вызывают только негатив и мат. Очередной грабеж населения узаконили. У ЯПОНСКИХ авто хотят проверить безопасность...

  • Терминатор

    Терминатор
    2 часа назад

    Видимо власть имущие эти поборы с населения и называют прорывными технологиями, которые позволят поднять экономику страны!!!

  • архаровец77

    архаровец77
    2 часа назад

    и Глонасс опять введут!!!!

  • Myxira

    Myxira
    2 часа назад

    Это, видимо, один из способов удержания людей на Дальнем Востоке - даром недавно предложения собирали Автора в студию!

  • МАКСИМ MAX

    МАКСИМ MAX
    2 часа назад

    Чем быстрее скинем Путина и его воровскую команду- тем легче будет жить русскому народу! Не отсиживайтесь дома- ходите на выборы, голосуйте! Эти твари не успокоятся пока все не отнимут у людей!

  • ММС

    ММС
    2 часа назад

    Как уже достал этот Путизм любые идеи узаконят главное в карман народу залезть.

  • Александр Великий

    Александр Великий
    2 часа назад

    Хорошо что мой ваз с левым рулем) сейчас как с криптой - купил за 40 продам за 80!

  • Katёna

    Katёna
    2 часа назад

    Ещё один способ обобрать население

  • Туж2

    Туж2
    2 часа назад

    Походу амуринфо распространяют фейковую информацию.

    Фейку два дня.

    Гост на который на одном из не понятных изданий ссылается. Вот.

    ГОСТ 33670-2015 Автомобильные транспортные средства единичные.

    Методы экспертизы и испытаний для проведения оценки соответствия

    тут

    Нет там упоминаний о расположении руля...

    Кто-то тестирует состояние общества на предмет протестов.

    Так что будте внимательней.

    Ломать не строить.

    З.Ы. ИМХО

  • Ирина Домашняя

    Ирина Домашняя
    2 часа назад

    цены на леворульные авто подлетят из за этой проблемы)

  • Витком

    Витком
    2 часа назад

    Туж2. Наше общество уже протестировано пенсионной реформой, не какими то там рулями! Вывод- над этим обществом можно делать все что угодно,без всяких там экспериментов

  • Чернобыльский

    Чернобыльский
    2 часа назад

    Туж2

    Походу амуринфо распространяют фейковую информацию.

    Фейку два дня.

    Гост на который на одном из не понятных изданий ссылается. Вот.

    ГОСТ 33670-2015 Автомобильные транспортные средства единичные.

    Методы экспертизы и испытаний для проведения оценки соответствия

    тут

    Нет там упоминаний о расположении руля...

    Кто-то тестирует состояние общества на предмет протестов.

    Так что будте внимательней.

    Ломать не строить.

    З.Ы. ИМХО



    скорей всего собираются, это так почву прощупывают

  • Туж2

    Туж2
    1 час назад

    Витком

    Туж2. Наше общество уже протестировано пенсионной реформой, не какими то там рулями! Вывод- над этим обществом можно делать все что угодно,без всяких там экспериментов



    Вы поймите, что пенсионной реформой была подведена черта. И разделило до и после

    Теперь что бы не делали наши власти. (это как со слепой девочкой в анекдоте) отношение людей к ним (к властям) будет только ухудшаться.

    И если с пенсией. Которая далеко и не известно когда и куда. Прокатило (для меня непонятно зачем это сделали) И народ безмолвствовал.

    То с простыми вещами ну там социальные нормами на электричество или запрет перемещения или ввоза может вызвать просто взрыв. На фоне всего этого. Тот самый бунт. Бессмысленный и беспощадный.

    Может такое быть или нет. Не берусь судить.

    Но на фоне инфляции. На фоне снижения реальных доходов(. Вот вроде как вводят изменения в НК на предмет продажи излишков. С подворья. Правда или нет не знаю.) Реально следующий день выборов однозначна пройдет при полной апатии избирателей.

    И что там дальше будет..Думаю к зиме весне 2020 нас может затрясти. И это будет не Болотная. в 2012. Поскольку на Поклонную ни кто не выйдет. И может быть что угодно. Поскольку безнадёга и бесперпективняк прям растекается по обществу.

    З.Ы. А еще не было сезонного прыжка цен на бензин...

  • Saptan

    Saptan
    1 час назад

    Технический регламент Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств". К автомобилям с правым рулем относится пункт 19 главы IV:



    19. Запрещается выпуск в обращение транспортных средств с правосторонним расположением рулевого управления категорий М2 и М3.



    то есть запрет правого руля касается только автомобилей категорий М2 и М3.

    В действующем в настоящее время техническом регламенте все легковые автомобили категории B относятся к категории М1. Таким образом, запрет правого руля на частные легковые автомобили в 2019 году не распространяется.

  • Чернобыльский

    Чернобыльский
    1 час назад



    И если с пенсией. Которая далеко и не известно когда и куда. Прокатило (для меня непонятно зачем это сделали)



    потому как это начало Туж

    когда то народ выбрал СССР на референдуме, они забрали его предложив нам ништяки социализма.эдакий капитализм с социалистицеским лицом. пенсия, медицина, образование. теперь они это забирают. медицина будет следующая.

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