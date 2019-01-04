В минувшее воскресенье был установлен новый рекорд по теплу

В Благовещенске новый месяц сразу начался с метеорекордов. Воскресенье, 3 марта, стало самым теплым днем за всю историю наблюдений. В столице Приамурья температура воздуха поднялась до 4,9 градуса выше нуля. Предыдущая планка держалась 43 года.

Как сообщает Амурский гидрометцентр, в последний раз столь высокую температуру зафиксировали 3 марта 1976 года. Тогда она была несколько ниже – 4,7 градуса.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», во вторник, 5 марта, в областном центре ожидается небольшая облачность и температура 2–4 градуса тепла.