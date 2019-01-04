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сегодня, 15:55 1

После гибели детей в Бочкаревке нашли нарушения в работе органов профилактики

После гибели детей в Бочкаревке нашли нарушения в работе органов профилактики

Прокуратура Серышевского района провела проверку по факту информации о гибели детей во время пожара в селе Бочкаревка. Были выявлены нарушения в работе органов системы профилактики.

Установлено, что семья, состоявшая из 7 человек, четверо из которых несовершеннолетние, с февраля 2016 года по август 2017 года находилась на учете в АИС «Семья и дети» как неблагополучная, находящаяся в трудной жизненной ситуации. Ее куратор – ГБУЗ АО «Серышевская больница».

Как сообщает прокуратура Амурской области, органы системы профилактики проводили работу с семьей не должным образом. Обследование семьи на регулярной основе не осуществлялось, индивидуальная программа реабилитации семьи не выполнялась.

Кроме того, при постановке на учет обследование условий проживания семьи надлежащим образом не проводилось, в августе 2017 года семья необоснованно была снята с учета.

По результатам проверки прокурор Серышевского района внес представления: главному врачу ГБУЗ АО «Серышевская больница», начальнику отдела образования администрации Серышевского района, главе администрации района. Рассмотрение актов прокурорского реагирования и фактическое устранение нарушений находится на контроле прокурора.

Ведомство также пишет, что обеспечивается надзор за расследованием уголовного дела, возбужденного ранее по части 3 статьи 109 УК РФ – причинение смерти по неосторожности двум лицам.

Как сообщало Амур.инфо, трагический пожар в Бочкаревке, унесший жизни двоих детей, произошел 18 февраля. Позже стали известны подробности происшествия: например, выяснилось, что за детьми присматривала пьяная бабушка.

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#дети #пожары #происшествия

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Комментарии
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  • ММС

    ММС
    2 часа назад

    Да даже если бы и должным образом органы системы профилактики проводили работу, то это бы не устранило причину пожара и потом вся эта работа, программа на деле сводится к одному самому "главному" правильно и должным образом оформить документацию, а на деле выдать памятки, провести формальную беседу, опрос, анкетирование.

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