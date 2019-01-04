Насильник, надругавшийся над ребенком в Шимановске, осужден на 21 год

Ранее судимый 47-летний житель Хабаровского края признан виновным в совершении надругательства над ребенком, с угрозой убийством, фотосъемкой несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов и краже.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», 18 июля 2018 года в Шимановске пропала восьмилетняя девочка. Уже через 20 минут после получения сообщения о происшествии на месте работала следственно-оперативная группа в составе следователя по особо важным делам следственного отдела по Шимановскому району и сотрудников МО МВД России «Шимановский». Очевидцы рассказали, что последний раз видели девочку в компании незнакомого мужчины. С их слов составили описание подозреваемого. Для его розыска немедленно был подключен весь состав местной полиции и сотрудники погранотряда со служебной собакой, которая по запаху личных вещей ребенка вывела группу в район старого кладбища, расположенного по улице Пушкина. К осмотру местности привлекли более 20 добровольцев из числа местных жителей. Во время поисковых мероприятий сотрудники патрульно-постовой службы обнаружили девочку в заброшенном здании неподалеку от кладбища. Ребенка доставили в Шимановскую больницу, где медики оказали ей помощь.

В это же время сотрудники ППС по полученной ориентировке задержали 47-летнего подозреваемого. Он находился в районе проводимых поисков. Это безработный, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности за хищение чужого имущества.

Как установили следствие и суд, осужденный был на заработках в Иркутской области. Возвращаясь на попутках в Хабаровский край, он решил остановиться в Шимановске. На улице он встретил девочку, которую попросил показать ему магазин, а затем дорогу из города. Преступник отвел ребенка в заброшенное строение, насильно напоил спиртным и совершил насилие. Потом снял с жертвы золотые сережки и оставил ее на месте преступления.

На предварительном следствии обвиняемый полностью признавал свою вину, по ходатайству следователя в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В отношении обвиняемого проведена комиссионная судебная сексолого-психиатрическая экспертиза, которая показала наличие у осужденного расстройства сексуального предпочтения в форме педофилии.

Шимановский районный суд назначил осужденному наказание в виде 21 года лишения свободы. Отбывать срок он будет в колонии строгого режима. Кроме того, осужденному придется пройти принудительное лечение в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь.

Приговор в законную силу не вступил, сообщает амурское следственное управление.