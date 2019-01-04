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сегодня, 15:14 0

В Благовещенске пламя охватило дом, подозревают поджог (фото, видео)

В Благовещенске пламя охватило дом, подозревают поджог (фото, видео)
Фото: кадр видео

4 марта в Благовещенске горел частный нежилой дом, расположенный в переулке Линейном. Происшествие удалось снять на фото и видео, которые прислали в редакцию ИА «Амур.инфо».

«Было достаточно 10 минут, чтобы здание почти полностью выгорело. Во дворе была очень высокая сухая трава, это грозило быстрому распространению огня на соседние заборы и дома», – сообщили очевидцы.

По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Амурской области, 4 марта в 10:01 в Благовещенске загорелся частный нежилой дом в переулке Линейном. На место оперативно прибыли огнеборцы Благовещенского пожарно-спасательного гарнизона в составе 7 человек и 3 единиц техники. Дом горел открытым пламенем. Открытое горение было ликвидировано в течение 12 минут.

В результате пожара дом поврежден огнем изнутри по всей площади, его кровля уничтожена. Предположительная причина возгорания – поджог.

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#пожары #происшествия

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