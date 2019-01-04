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сегодня, 14:53 0

До плюс 4: прогноз погоды в Амурской области на 5 марта

До плюс 4: прогноз погоды в Амурской области на 5 марта
Фото: Амур.инфо

5 марта в Амурской области ожидается небольшая облачность, днем местами пройдет слабый снег. Ночью в отдельных районах туман. Северо-западный ветер подует со скоростью 2-7, днем местами – до 11 метров в секунду.

Температура ночью по северу составит минус 13...18, по югу – минус 8...13 градусов. Днем ожидается минус 3... плюс 2, местами по северу – около минус 10.

В Благовещенске небольшая облачность, без осадков. Ветер с северо-запада разгонится до 3-8 метров в секунду. Температура ночью составит минус 8...10, днем – плюс 2...4 градуса, сообщает Амурский гидрометцентр.

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#погода

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