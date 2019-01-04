Министр лесного хозяйства Приамурья: пожароопасный сезон будет тяжелым

Весенний пожароопасный период в Амурской области будет непростым. Об этом, а также о том, какие превентивные меры предпринимаются, в программе «Простые вопросы» рассказал министр лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области Алексей Венглинский.

«Мы подходим к [пожароопасному] сезону с предпосылками достаточно нехорошими. Как мы все помним, зима у нас в этом году была аномально теплой. За период зимний было достигнуто несколько метеорекордов за весь период наблюдений. Снегом также нас погода не порадовала. Снегозапасы на территории области у нас маленькие. Поэтому пожароопасный сезон мы ожидаем тяжелым», – констатировал министр.

Он подчеркнул, что подготовка к весеннему пожароопасному сезону начинается уже с осени.

«Мероприятия практически все на 75 % по населенным пунктам выполнены еще с осеннего периода. И сейчас активно муниципалитеты готовятся к пожароопасному сезону. (…) Проводились устройства противопожарных полос вокруг населенных пунктов, уборка сухой растительности разными способами в населенных пунктах и на околицах. Разбирались брошенные строения, которые имеют на территории населенных пунктов пожарную опасность. Убирали несанкционированные свалки мусора, которые также имеют высокую пожарную опасность на территории деревень и поселков», – рассказал Алексей Венглинский.

Он также сообщил, что из-за малоснежной зимы, быстрого схода снежного покрова из-за высоких температур было принято решение не проводить весной отжиги на территории Гослесфонда. Это связано с тем, что существует большая опасность перехода контролируемых отжигов в неконтролируемые пожары.

Частично отжиги будут проводиться вокруг населенных пунктов – до 10 мая. До 10 марта профотжиги должны провести в заболоченных и пойменных местах, прилегающих близко к населенным пунктам и к жилью. Закончить подготовку к пожароопасному сезону в Приамурье планируется до 15 марта. На эти цели предусмотрено финансирование. По словам министра, в текущем году регион получил из федерального бюджета больше средств, чем годом ранее.

«Денег не хватает всегда, но в этом году по сравнению с прошлым годом финансирование из федерального бюджета нашей территории увеличено. В этом году выделено 778 миллионов рублей. Это на 166 миллионов больше, чем плановые цифры 2018 года. Из них 421 миллион отправляется именно на вопросы профилактики и тушения лесных пожаров. (…) Увеличение произошло в основном за счет вхождения нашей области в нацпроект «Экология». По линии этого нацпроекта выделено 105 миллионов рублей на закупку специализированной лесопожарной и лесохозяйственной техники. Сейчас проводятся закупочные процедуры. Мы планируем до конца марта расконтрактоваться, и в течение первого полугодия эта техника поступит на территорию региона. Эту технику получат наши лесхозы Амурской области. В основном это тракторнобульдозерная техника, вездеходы, тралы, машины повышенной проходимости "уазики" и часть прицепных орудий и механизмов для подготовки и устройства минполос, пахоты почвы, ухода за минполосами», – сообщил Алексей Венглинский.

Полная текстовая и видеоверсии интервью с министром доступны в разделе «Простые вопросы».