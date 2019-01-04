В Благовещенске суд приостановил эксплуатацию башенного крана

В Благовещенске суд приостановил работу башенного крана. Спецтехника представляла опасность для окружающих. Механизм производства 2007 года успел износиться, поэтому суд приостановил его эксплуатацию на 80 суток. За это время предприниматель должен устранить нарушения.

В феврале текущего года в отношении индивидуального предпринимателя специалисты Дальневосточного управления Ростехнадзора провели внеплановую выездную проверку. Оказалось, что на объекте по адресу: Благовещенск, Театральная, 436, эксплуатируется башенный кран, не получивший решение о пуске в работу. Также проверка показала ряд других нарушений в работе оборудования – в частности, на лестнице крана нет ограждения, рама грузовой тележки износилась и сместилась влево, механизмы изношены, индивидуальный предприниматель не обеспечил содержание оборудования в работоспособном состоянии и безопасные условия его работы.

Все это стало основанием для возбуждения дела и составления протокола об административном правонарушении в отношении индивидуального предпринимателя по статье 9.1. КоАП «Нарушение требований промышленной безопасности или условий лицензий на осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности опасных производственных объектов».

Суд установил вину предпринимателя. Причины, которые бы препятствовали бизнесмену исполнить требования промышленной безопасности на опасном производственном объекте, судом не установлены.

Как сообщает пресс-служба Благовещенского городского суда, бизнесмен признал свою вину. Его адвокат согласилась с вмененным административным правонарушением, указав, что работы по устранению выявленных недостатков уже ведутся. Суд приостановил эксплуатацию грузоподъемного башенного крана на 80 суток. Предприниматель должен устранить все нарушения, выявленные специалистами.