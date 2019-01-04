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сегодня, 14:47 3

В марте часть благовещенцев и белогорцев получат новые квитанции за свет

В марте часть благовещенцев и белогорцев получат новые квитанции за свет
Фото: ru.depositphotos.com

В марте часть жителей Благовещенска и Белогорска получат квитанции за электроэнергию нового образца. Измененный платежный документ с начислениями за февраль придет в те дома, где было принято общее решение собственников о переходе на прямые расчеты с ресурсоснабжающей организацией.

Для потребителей не изменится ничего, кроме оформления квитанции. Сроки и способы оплаты, порядок передачи показаний, платежные реквизиты и контактные данные останутся без изменений. Оплатить счет за электроэнергию без комиссии горожане по-прежнему смогут через личный кабинет и мобильное приложение ПАО «ДЭК», через «Сбербанк-онлайн», в банкоматах и кассах Сбербанка, в почтовых отделениях и в пунктах обслуживания клиентов. Последние расположены по адресам: Благовещенск, улица 50-летия Октября, 65/1, и улица Калинина, 142/4; Белогорск, улица Денисенко, 2.

Право самостоятельно принимать решение о переходе на прямые расчеты с ресурсоснабжающими организациями у собственников появилось 1 апреля 2018 года, сообщает пресс-служба «Амурэнергосбыта».

«Переход на расчеты с поставщиком услуг напрямую, минуя управляющую компанию, возможен в трех случаях, – пояснил начальник управления по работе с населением филиала ПАО «ДЭК» «Амурэнегосбыт» Валерий Кобзарев. – Во-первых, если жильцы примут такое решение на общем собрании, во-вторых, при смене формы управления домом, в-третьих, если ресурсоснабжающая организация в одностороннем порядке расторгнет договор энергоснабжения с управляющей компанией. Последний вариант возможен при наличии у управляющей компании двухмесячной просрочки платежей перед поставщиком».

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#энергетика

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Комментарии
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  • Капуша

    Капуша
    3 часа назад

    Как узнать, наш дом часть или не часть?

  • belka717

    belka717
    3 часа назад

    Придёт квитанция - увидите и узнаете.

  • Александр Великий

    Александр Великий
    2 часа назад

    Как я жил раньше без этой новости

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