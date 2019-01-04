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В «Островах» вместо разбитого посетителем стекла установили новое – с сигнальной лентой

В «Островах» вместо разбитого посетителем стекла установили новое – с сигнальной лентой

Родственники мужчины, пострадавшего от удара о стеклянную перегородку в благовещенском торгово-развлекательном центре «Острова», намерены разобраться в ситуации. Об этом корреспонденту ИА «Амур.инфо» рассказала дочь пострадавшего.

Как сообщало информагентство, в субботу, 2 марта, посетитель торгово-развлекательного центра ударился головой о стеклянную перегородку. Стекло разбилось, мужчине потребовалась помощь медиков. Скорая помощь доставила раненого в больницу.

«Оказали медицинскую помощь, наложили швы на рану. От госпитализации папа отказался. Сейчас у него удовлетворительное состояние, на лбу шов, шишка, синяк на глазу. Вчера обращались в больницу, чтобы убедиться, что все нормально», – рассказала дочь пострадавшего Лиана. По ее словам, 45-летний отец девушки в момент инцидента был трезв, на телефон не отвлекался, просто задумался.

«Стекло большое, ни знаков, ничего не было. Папа сам говорил – не понял, как так получилось. Просто шел и не заметил стекло. По словам мамы, которая была с ним, администратор ругался на папу, требовал денег за стекло, – добавила девушка. – Мама собирается писать заявление, не знаю, на управляющего или на магазин. Папа не хочет связываться, говорит, слава богу, остался живой и все».

«Я был на месте, и я знаю, что в суд он не подаст, – заявил управляющий ТРЦ "Острова" Альберт Скнарин. – Подошел, увидел, что человек жив-здоров. Это стекло не мое. Стекло уже новое стоит, но я этого не делал – не разбивал, не ставил».

В магазине уже установили новое стекло вместо разбитого. На новой перегородке имеется сигнальная лента. Арендатор помещения не согласился прокомментировать ситуацию, однако пообещал направить официальный запрос ИА «Амур.инфо» в головной офис, который находится в Хабаровске.

Информация об инциденте в «Островах» вызвала обсуждение в соцсетях. «Я сама видела, как женщина там ударилась головой. Хоть стекло не разбилось. Так что или не делайте такие стекла опасные, или наклейки нужны», – прокомментировала пользователь. «Сама врезалась в "Островах" в это стекло, ударилась очень хорошо, повезло, не разбилась. Так что будьте внимательны», – советует следующая участница обсуждения. «Почему там не каленое стекло? В таких местах должно быть установлено каленое стекло», – считает другой пользователь. «Хорошо, что врезался не ребенок», – отмечает следующий комментатор. «Нужна наклейка "Осторожно, стекло!"» – поделился мнением пользователь.

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#происшествия #торговля

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Комментарии
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  • CherrySweet

    CherrySweet
    22 минуты назад

    Следующая новость: "В Островах помыли новое стекло, установленное вместо разбитого посетителем"

  • Nikodim

    Nikodim
    14 минут назад

    а на самом деле, почему такие стекла там стоят? а если дети друг друга толкнут и кого-нибудь, не дай бог, порежет как гильотиной? ну и судя по фото сигнальную ленту только одну наклеили? а остальные?

  • Max-1990

    Max-1990
    13 минут назад

    АИ только не 2 октября, а 2 марта.

  • Gorojanka

    Gorojanka
    7 минут назад

    Комментарий управляющего ТРЦ вообще о чём? Какой то невнятный бессмысленный текст, особенно "я его не разбивал и его не ставил", у него спрашивали не он ли установил стекло?

    И кстати, не надо быть таким уверенным, что потрерпевший в суд не подаст. После случившегося не хотел, дома посидел, полечился и захотел.

    Особенно после того, как с него ещё и денег за стекло требовали.

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