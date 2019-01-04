Восемь районов Приамурья отстают в подготовке к пожароопасному сезону

Фото: пресс-служба Амурского центра ГЗ и ПБ

В Приамурье начал работу региональный оперативный штаб по тушению лесных пожаров и палов. Первое в 2019 году заседание состоялось 1 марта.

Оперативный штаб – это постоянно действующий орган на базе региональной диспетчерской службы министерства лесного хозяйства и пожарной безопасности Приамурья. Как сообщает пресс-служба Амурского центра ГЗ и ПБ, работа штаба позволит оперативно решать возникающие вопросы, перенаправлять силы и средства, выстраивать взаимодействие различных структур.

На территории Приамурья пожароопасный сезон еще не наступил, но подготовка к нему началась с осени 2018 года. В настоящее время противопожарные мероприятия уже выполнены более чем на 75 %: это обновление противопожарных полос вокруг населенных пунктов, окашивание участков, проведение профотжигов, ликвидирование несанкционированных свалок и бесхозных строений. Близки к завершению работы по подготовке в Свободном, Белогорске, Благовещенске, Райчихинске и в Серышевском районе. Наиболее низкий процент выполнения работ по очистке участков на сегодняшний день наблюдается в Ромненском, Селемджинском, Завитинском, Свободненском, Бурейском, Ивановском, Благовещенском и Михайловском районах.

Главам муниципальных образований было рекомендовано до 15 марта на территории своих районов создать штабы по организации тушения лесных пожаров и палов, заградительные рвы в районе несанкционированного съезда в лес, обеспечить очистку территорий, прилегающих к лесу, от сухой растительности, валежника, порубочных и горючих материалов, мусора, создать минполосы, организовать работу патрульных и маневренных групп, усилить разъяснительную работу среди населения.

Как сообщил заместитель председателя правительства Амурской области Александр Нестеренко, основная задача всех глав муниципалитетов и правительства региона – принять все меры, чтоб не допустить возникновения ЧС в связи с переходом огня на населенные пункты.