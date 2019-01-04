Амурские фермеры купили санитарный автомобиль для сельской амбулатории

Автомобильный парк ГАУЗ АО «Тамбовская больница» пополнил новый санитарный автомобиль, предназначенный для амбулатории села Ново-Александровка. В рамках социального партнерства машину стоимостью более 800 тысяч рублей приобрело АО «Димское».

Как отмечает главный врач Тамбовской больницы, Ново-Александровской амбулатории активно помогает фермерское хозяйство. «Мы провели текущий ремонт амбулатории села Ново-Александровка, обустроили крыльцо с пандусом и козырьком, заменили сантехническое оборудование и электрический котел, которым отапливается амбулатория, отремонтировали водопровод, – рассказывает главный врач ГАУЗ АО "Тамбовская больница" Нина Бредюк. – Расходные и строительные материалы для проведения текущего ремонта приобрело АО "Димское"».

Сегодня в штате Ново-Александровской амбулатории врач общей практики, зубной врач, три медицинских сестры, клинический лаборант, водитель и уборщик помещений. Учреждение обслуживает 1 327 жителей сёл Новоалександровка и Лиманное, сообщает пресс-служба областного правительства.