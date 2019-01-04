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сегодня, 13:33 0

Амурские фермеры купили санитарный автомобиль для сельской амбулатории

Амурские фермеры купили санитарный автомобиль для сельской амбулатории

Автомобильный парк ГАУЗ АО «Тамбовская больница» пополнил новый санитарный автомобиль, предназначенный для амбулатории села Ново-Александровка. В рамках социального партнерства машину стоимостью более 800 тысяч рублей приобрело АО «Димское».

Как отмечает главный врач Тамбовской больницы, Ново-Александровской амбулатории активно помогает фермерское хозяйство. «Мы провели текущий ремонт амбулатории села Ново-Александровка, обустроили крыльцо с пандусом и козырьком, заменили сантехническое оборудование и электрический котел, которым отапливается амбулатория, отремонтировали водопровод, – рассказывает главный врач ГАУЗ АО "Тамбовская больница" Нина Бредюк. – Расходные и строительные материалы для проведения текущего ремонта приобрело АО "Димское"».

Сегодня в штате Ново-Александровской амбулатории врач общей практики, зубной врач, три медицинских сестры, клинический лаборант, водитель и уборщик помещений. Учреждение обслуживает 1 327 жителей сёл Новоалександровка и Лиманное, сообщает пресс-служба областного правительства.

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#транспорт

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