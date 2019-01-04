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сегодня, 13:30 5

Служба по поднятию настроения: в «Островах» охранник веселил людей

Служба по поднятию настроения: в «Островах» охранник веселил людей
Фото: скриншот видео

Известный благовещенский блогер Владимир Борода перевоплотился в охранника торгового центра. Причем, судя по его словам, работал он в службе по поднятию настроения. Владимир подходил к покупателям и старался вызвать у людей улыбку.

Видеоотчет блогер выложил в Сеть. В смонтированном ролике видно, как мужчина в костюме и темных очках, изображая охранника, подходил к спешащим мимо покупателям, представлялся сотрудником службы по поднятию настроения и интересовался, как с настроением у них.

В ответ многие сразу начинали улыбаться и заверять, что у них все хорошо и отлично.

«В основном положительно все реагировали. У многих, правда, немножко предвзятое отношение к охранникам. Они игнорировали или старались показать свою важность, типа, кто я такой, чтобы их тормозить. Кто вступал в диалог, тех я старался развеселить, а кто игнорировал – проходили дальше», – рассказал Владимир.

Новый розыгрыш блогер провел в одно из воскресений февраля, однако выложить видео получилось только сейчас – понадобилось время на монтаж. Идею розыгрыша Владимир объяснил тем, что часто видит неулыбчивых людей и ему захотелось это исправить.

«Многие идут озадаченные своими делами. Хочется, чтобы люди повеселее были, чтобы улыбались и радовались жизни. Приятно смотреть на человека, у которого хорошее настроение, который мыслит позитивно, как-то радует это душу. Улыбка дарит хорошее настроение не только тому, кто улыбается, но и окружающим, как-то все расцветает», – поделился блогер.

По словам Владимира, в настоящее время монтируется новое видео. В этот раз он сыграл горожанина с ограниченными возможностями и проверил, как люди откликаются на просьбу помочь такому человеку.

Просмотров всего: 687

#жизнь

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Комментарии
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  • Gorojanka

    Gorojanka
    12 минут назад

    Известный блогер это что за социальное явление?

  • Борис82

    Борис82
    10 минут назад

    Ну вот нефиг делать здоровому мужику, улыбку хочет вызвать, да за лайки дебильные клоуном показаться.

  • Транзитный пассажир

    Транзитный пассажир
    8 минут назад



    Кто вступал в диалог, тех я старался развеселить, а кто игнорировал – проходили дальше», – рассказал Владимир.



    Хорошо хоть не убили.

  • Gorojanka

    Gorojanka
    3 минуты назад

    А где он веселит то? "Нужно чтоб хорошее было" это вот это тонкий юмор? Ну тогда, ахаха, парень ты жжешь. Прям уморил.

  • nerro

    nerro
    1 минута назад

    Широко известный в узких кругах? :)

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