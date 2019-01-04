Служба по поднятию настроения: в «Островах» охранник веселил людей

Фото: скриншот видео

Известный благовещенский блогер Владимир Борода перевоплотился в охранника торгового центра. Причем, судя по его словам, работал он в службе по поднятию настроения. Владимир подходил к покупателям и старался вызвать у людей улыбку.

Видеоотчет блогер выложил в Сеть. В смонтированном ролике видно, как мужчина в костюме и темных очках, изображая охранника, подходил к спешащим мимо покупателям, представлялся сотрудником службы по поднятию настроения и интересовался, как с настроением у них.

В ответ многие сразу начинали улыбаться и заверять, что у них все хорошо и отлично.

«В основном положительно все реагировали. У многих, правда, немножко предвзятое отношение к охранникам. Они игнорировали или старались показать свою важность, типа, кто я такой, чтобы их тормозить. Кто вступал в диалог, тех я старался развеселить, а кто игнорировал – проходили дальше», – рассказал Владимир.

Новый розыгрыш блогер провел в одно из воскресений февраля, однако выложить видео получилось только сейчас – понадобилось время на монтаж. Идею розыгрыша Владимир объяснил тем, что часто видит неулыбчивых людей и ему захотелось это исправить.

«Многие идут озадаченные своими делами. Хочется, чтобы люди повеселее были, чтобы улыбались и радовались жизни. Приятно смотреть на человека, у которого хорошее настроение, который мыслит позитивно, как-то радует это душу. Улыбка дарит хорошее настроение не только тому, кто улыбается, но и окружающим, как-то все расцветает», – поделился блогер.

По словам Владимира, в настоящее время монтируется новое видео. В этот раз он сыграл горожанина с ограниченными возможностями и проверил, как люди откликаются на просьбу помочь такому человеку.