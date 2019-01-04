С Восточного и Плесецка будут запускать тяжелые ракеты с военными спутниками

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В презентации, размещенной в интернете производителем «Ангары» – Центром Хруничева – говорится, что предприятие заключило контракт с Минобороны на изготовление ракет «Ангара-А5» для пусков с космодрома Плесецк в 2019-2022 годах и с космодрома Восточный – в период до 2025 года.

«С космодрома Восточный "Ангара" может вывести на геопереходную или геостационарную орбиту спутник большей массы, чем с Плесецка. Может быть, военным потребовалось чуть больше вывести», – прокомментировал РИА Новости эту информацию гендиректор частной компании «КосмоКурс», который ранее разрабатывал ракету «Ангара» в Центре Хруничева, Павел Пушкин.

«Ангара» – семейство экологически чистых ракет-носителей различных классов. В него входят легкие носители «Ангара-1.2», средние – «Ангара-А3», тяжелые – «Ангара-А5» (модификация «А5М» – модернизированная), повышенной грузоподъемности – «Ангара-А5В».

Основой для создания вариантов «Ангары» служат кислородно-керосиновые универсальные ракетные модули (УРМ), представляющие собой законченную конструкцию из баков окислителя, горючего, двигательного отсека. Количество УРМ в составе первой ступени определяет грузоподъемность ракеты-носителя.

Ракеты легкого класса «Ангара-1.2ПП» и тяжелого класса «Ангара-А5» были впервые запущены с космодрома Плесецк в 2014 году. Кроме того, планируется строительство стартового комплекса ракеты «Ангара» на космодроме Восточный.

Второй пуск ракеты «Ангара-А5» с Плесецка планируется в декабре 2019 года, третий – в 2020 году, а пуск «Ангары-1.2» с южнокорейским спутником KOMPSAT-6 намечается в 2020 году. Первый пуск ракеты «Ангара» с Восточного планируется в 2023 году.