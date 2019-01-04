Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
4марта
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 13:05 0

Дальневосточный и китайский заповедники договорились вместе заботиться о тиграх и леопардах

Дальневосточный и китайский заповедники договорились вместе заботиться о тиграх и леопардах
Фото: ru.depositphotos.com

Два национальных заповедника – китайский и российский – подписали меморандум о взаимопонимании, обязавшись укреплять сотрудничество в области защиты амурских тигров и дальневосточных леопардов, а также в управлении национальными парками.

Меморандум о взаимопонимании был подписан между руководствами китайского государственного парка амурских тигров и дальневосточных леопардов и российского национального парка «Земля леопарда» в ходе визита представителей российской природоохранной группы в Чанчунь провинции Цзилинь.

Обе стороны договорились разработать трехлетнюю дорожную карту по сотрудничеству в области охраны диких кошек, мониторинга окружающей среды и просвещения населения.

Государственный парк амурских тигров и дальневосточных леопардов предложил совместные усилия для исследования путей миграции животных, тренировок лесных рейнджеров, а также просветительской деятельности. Российские коллеги, в свою очередь, призвали к более тесному партнерству в области исследований и наблюдений, эпидемиологического контроля, борьбы с браконьерством, а также в сфере экологии и образования.

Глава программы Всемирного фонда дикой природы WWF на северо-востоке Китая Лю Пэйци заявил, что участившиеся трансграничные передвижения амурских тигров в последние годы привели к более тесному сотрудничеству в области исследований и охраны природы между двумя странами.

«Благодаря активным усилиям по защите среды обитания и борьбе с браконьерством в последние годы мы наблюдаем рост популяции хищников, которые находятся под угрозой исчезновения, – сказал Лю Пэйци. – Но мы по-прежнему нуждаемся в дальнейшем сотрудничестве между двумя странами».

Согласно данным провинциального управления лесного хозяйства, к концу 2017 года на территории провинции Цзилинь в дикой природе обитало, по крайней мере, 27 взрослых особей амурских тигров и 42 дальневосточных леопарда, сообщает «Синьхуа».

Просмотров всего: 241

#животные #Китай

распечатать


Общество 3

Выяснилось, откуда бешенство пришло в Амурскую область

В России и мире

Китаец выпустил двух змей и отправился за решетку
Происшествия 13

Администрация Первомайского парка: белкам у нас голод не грозит
Общество

Амурских животноводов просят срочно привить от сибирской язвы свой скот
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь