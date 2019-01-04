Дальневосточный и китайский заповедники договорились вместе заботиться о тиграх и леопардах

Два национальных заповедника – китайский и российский – подписали меморандум о взаимопонимании, обязавшись укреплять сотрудничество в области защиты амурских тигров и дальневосточных леопардов, а также в управлении национальными парками.

Меморандум о взаимопонимании был подписан между руководствами китайского государственного парка амурских тигров и дальневосточных леопардов и российского национального парка «Земля леопарда» в ходе визита представителей российской природоохранной группы в Чанчунь провинции Цзилинь.

Обе стороны договорились разработать трехлетнюю дорожную карту по сотрудничеству в области охраны диких кошек, мониторинга окружающей среды и просвещения населения.

Государственный парк амурских тигров и дальневосточных леопардов предложил совместные усилия для исследования путей миграции животных, тренировок лесных рейнджеров, а также просветительской деятельности. Российские коллеги, в свою очередь, призвали к более тесному партнерству в области исследований и наблюдений, эпидемиологического контроля, борьбы с браконьерством, а также в сфере экологии и образования.

Глава программы Всемирного фонда дикой природы WWF на северо-востоке Китая Лю Пэйци заявил, что участившиеся трансграничные передвижения амурских тигров в последние годы привели к более тесному сотрудничеству в области исследований и охраны природы между двумя странами.

«Благодаря активным усилиям по защите среды обитания и борьбе с браконьерством в последние годы мы наблюдаем рост популяции хищников, которые находятся под угрозой исчезновения, – сказал Лю Пэйци. – Но мы по-прежнему нуждаемся в дальнейшем сотрудничестве между двумя странами».

Согласно данным провинциального управления лесного хозяйства, к концу 2017 года на территории провинции Цзилинь в дикой природе обитало, по крайней мере, 27 взрослых особей амурских тигров и 42 дальневосточных леопарда, сообщает «Синьхуа».