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сегодня, 11:43 6

Россиян просят при поедании блинов соблюдать чувство меры

Россиян просят при поедании блинов соблюдать чувство меры
Фото: Амур.инфо

В России началась Масленичная, или Прожорная неделя – последняя перед Великим постом. Она продлится с 4 по 10 марта и завершится Прощеным воскресеньем. Два–три горячих блина в день несколько раз в течение Масленицы можно позволить себе, не опасаясь проблем со здоровьем, говорят врачи.

Так, телеведущая Елена Малышева подчеркнула, что чувство меры – это самое важное, а выбирать нужно легкую, нежирную начинку.

А врач-диетолог клиники лечебного питания ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Елена Ливанцова отметила: «Когда человек следит за своей массой тела, рекомендуется зараз съедать не более двух–трех блинов и максимум два раза в неделю, этот продукт не должен быть в постоянном рационе». Она пояснила, что в одном блинчике среднего размера содержится около 100 килокалорий.

В свою очередь, врач-гастроэнтеролог «ФИЦ питания и биотехнологии» Владимир Пилипенко сообщил, что блины – не очень тяжелый продукт для желудка. «Проблема состоит в том, с чем их едят, – уточнил врач. — Для людей, у которых пищеварение скомпрометировано, избыток жира может спровоцировать напряжение со стороны желудка и поджелудочной железы».

По его словам, блины из пшеничной муки нельзя употреблять больным с непереносимостью глютена. Их следует заменить на продукт из гречневой муки. При этом лучше блины есть горячими, потому что в холодном состоянии жиры, которые в них находятся, будут медленнее расщепляться. Эксперты сошлись во мнении, что блины – это источник энергии, поэтому хорошо подходят для завтрака, пишут «Известия».

РИА Новости подсчитали, сколько в среднем стоит один блин в России. Для анализа его стоимости был взят рецепт, включающий муку (250 граммов), яйца (2 штуки), молоко (400 миллилитров), масло (50 граммов) и сахар (50 граммов). Аналитики использовали данные кассовых чеков с 70 тысяч терминалов, расположенных в магазинах традиционной торговли во всех городах России.

Так, в среднем по России стоимость одного домашнего блина весом 40 граммов составляет 3 рубля 69 копеек. Таким образом, российская семья из четырех человек во время Масленицы сможет позавтракать 20 блинами домашнего приготовления за 73 рубля 74 копейки.

Самый дешевый блин приготовит житель Воронежа, он обойдется в 3 рубля 15 копеек. Воронежская семья заплатит за 20 блинов 63 рубля. Домашний блин в Москве будет стоить 4 рубля 75 копеек, в Санкт-Петербурге – 4 рубля 87 копеек. Завтрак из блинов для московской семьи обойдется в 94 рубля 92 копейки, для семьи в Санкт-Петербурге - 97 рублей 31 копейку.

Масленица — народный праздник проводов зимы и встречи весны. Празднование начинается за 56 дней до Пасхи. В 2019 году масленичная неделя продлится с 4 по 10 марта.

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#здоровье #праздники

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Комментарии
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  • 24hoursparty

    24hoursparty
    2 часа назад

    Надо. Налог. На блины. Организовать. 20% от продуктов. + НДС. И в пенсионный отчисления.

    Узнать о Масленичной задолженности можно на сайте Госсуслуг.

    При неоплате - не пущать за границу.

  • Хмык

    Хмык
    2 часа назад

    "Обожруся и помру молодым" (с)

  • Lexand

    Lexand
    2 часа назад

    Епт откуда они берут блины за 70 рэ? Десяток яиц дороже стоит. Или они считают, что я иду и два яйца покупаю? А если ещё блины без масла и начинки будут, Малышевой вообще переживать не за что

  • Gorojanka

    Gorojanka
    16 минут назад

    Надо так по каждому продукту питания врачам население предупреждать. Ну и Малышевой тоже.

    Йогурта не более 100 грамм, не чаще 2 раз в неделю, борща не более 250 грамм не чаще 2 раз в месяц и далее список ужасов, которые приключатся, если есть продукты чаще.

    Чо за бред, предупреждать сколько блинов людям есть? Прям люди совсем дураки и едят блины как не в себя как только масленица начинается, а все остальное время прям ни ни , ни одного блинчика.

    Сейчас Пасха начнется, пусть врачи не забудут предупредить, сколько яиц можно с'едать, а то люди ж и яйцо не едят, Пасхи ждут.

  • Хмык

    Хмык
    13 минут назад

    Умял штук шесть. Со сметанкой, да под бокальчик винца.

    Полет нормальный, пока живой.

  • Gorojanka

    Gorojanka
    2 минуты назад

    ХмыкУмял штук шесть. Со сметанкой, да под бокальчик винца.

    Полет нормальный, пока живой.


    Какой ужас, вы превысили недельную норму в три раза, срочно к врачу))))

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