Россиян просят при поедании блинов соблюдать чувство меры

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В России началась Масленичная, или Прожорная неделя – последняя перед Великим постом. Она продлится с 4 по 10 марта и завершится Прощеным воскресеньем. Два–три горячих блина в день несколько раз в течение Масленицы можно позволить себе, не опасаясь проблем со здоровьем, говорят врачи.

Так, телеведущая Елена Малышева подчеркнула, что чувство меры – это самое важное, а выбирать нужно легкую, нежирную начинку.

А врач-диетолог клиники лечебного питания ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Елена Ливанцова отметила: «Когда человек следит за своей массой тела, рекомендуется зараз съедать не более двух–трех блинов и максимум два раза в неделю, этот продукт не должен быть в постоянном рационе». Она пояснила, что в одном блинчике среднего размера содержится около 100 килокалорий.

В свою очередь, врач-гастроэнтеролог «ФИЦ питания и биотехнологии» Владимир Пилипенко сообщил, что блины – не очень тяжелый продукт для желудка. «Проблема состоит в том, с чем их едят, – уточнил врач. — Для людей, у которых пищеварение скомпрометировано, избыток жира может спровоцировать напряжение со стороны желудка и поджелудочной железы».

По его словам, блины из пшеничной муки нельзя употреблять больным с непереносимостью глютена. Их следует заменить на продукт из гречневой муки. При этом лучше блины есть горячими, потому что в холодном состоянии жиры, которые в них находятся, будут медленнее расщепляться. Эксперты сошлись во мнении, что блины – это источник энергии, поэтому хорошо подходят для завтрака, пишут «Известия».

РИА Новости подсчитали, сколько в среднем стоит один блин в России. Для анализа его стоимости был взят рецепт, включающий муку (250 граммов), яйца (2 штуки), молоко (400 миллилитров), масло (50 граммов) и сахар (50 граммов). Аналитики использовали данные кассовых чеков с 70 тысяч терминалов, расположенных в магазинах традиционной торговли во всех городах России.

Так, в среднем по России стоимость одного домашнего блина весом 40 граммов составляет 3 рубля 69 копеек. Таким образом, российская семья из четырех человек во время Масленицы сможет позавтракать 20 блинами домашнего приготовления за 73 рубля 74 копейки.

Самый дешевый блин приготовит житель Воронежа, он обойдется в 3 рубля 15 копеек. Воронежская семья заплатит за 20 блинов 63 рубля. Домашний блин в Москве будет стоить 4 рубля 75 копеек, в Санкт-Петербурге – 4 рубля 87 копеек. Завтрак из блинов для московской семьи обойдется в 94 рубля 92 копейки, для семьи в Санкт-Петербурге - 97 рублей 31 копейку.

Масленица — народный праздник проводов зимы и встречи весны. Празднование начинается за 56 дней до Пасхи. В 2019 году масленичная неделя продлится с 4 по 10 марта.