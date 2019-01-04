Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
4марта
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 11:52 0

Паук поймал и съел опоссума на глазах у ученых

Паук поймал и съел опоссума на глазах у ученых
Фото: скриншот из видео

Паука-птицееда, который пожирал опоссума, впервые сняли на видео. По словам ученых, паук был примерно 30 сантиметров.

Биологи из университета Мичигана заметили птицееда в джунглях Перу, когда он уже взял добычу. Опоссум вяло сопротивлялся около 30 секунд, после чего перестал подавать признаки жизни.

Помимо нападения на опоссума, исследователи задокументировали более десяти случаев, когда позвоночные животные становились добычей беспозвоночных. В частности, им удалось сфотографировать и снять на видео беспозвоночных, поедающих ящериц, змей и личинок амфибий.

Пауки-птицееды питаются преимущественно насекомыми и более мелкими пауками. Кроме того, они нередко охотятся на мелких грызунов, птиц и рыб. В отличие от других видов пауков, птицееды не плетут паутину, а подстерегают добычу в засаде. Размер взрослых особей с учетом ног может превышать 27 сантиметров. Хотя птицееды ядовиты, их яд не представляет опасности для людей, сообщает «Лента.ру».

Просмотров всего: 317

#животные #природа

распечатать


Культура

Конноспортивный клуб «Аллюр» завершил смену фестивалем «Мы славяне» (фото)
Общество

Поговорить с медведем ласково: в амурском МЧС опубликовали правила поведения при встрече с хищником
Общество 14

В Тынде медведь бежал за сотрудником депо (видео)
Происшествия 7

В Тындинском районе медвежонок вышел к автодороге (видео)
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь