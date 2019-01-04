Паук поймал и съел опоссума на глазах у ученых

Фото: скриншот из видео

Паука-птицееда, который пожирал опоссума, впервые сняли на видео. По словам ученых, паук был примерно 30 сантиметров.

Биологи из университета Мичигана заметили птицееда в джунглях Перу, когда он уже взял добычу. Опоссум вяло сопротивлялся около 30 секунд, после чего перестал подавать признаки жизни.

Помимо нападения на опоссума, исследователи задокументировали более десяти случаев, когда позвоночные животные становились добычей беспозвоночных. В частности, им удалось сфотографировать и снять на видео беспозвоночных, поедающих ящериц, змей и личинок амфибий.

Пауки-птицееды питаются преимущественно насекомыми и более мелкими пауками. Кроме того, они нередко охотятся на мелких грызунов, птиц и рыб. В отличие от других видов пауков, птицееды не плетут паутину, а подстерегают добычу в засаде. Размер взрослых особей с учетом ног может превышать 27 сантиметров. Хотя птицееды ядовиты, их яд не представляет опасности для людей, сообщает «Лента.ру».