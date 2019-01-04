Амурчанин собирался наладить поставки наркотиков в соседние регионы

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Амурской области пресекли попытку организовать канал незаконного оборота наркотических средств. Предполагаемый наркокурьер, мужчина 1979 года рождения, задержан.

Когда он ехал по автомобильной трассе «Амур», его задержали и изъяли наркотическое средство – предположительно гашишное масло. По предварительным данным, наркокурьер планировал организовать канал поставки наркотических средств в особо крупных размерах из Амурской области в Хабаровский край и Еврейскую автономную область.

Изъятое вещество направлено на исследование в экспертно-криминалистический центр УМВД России по Амурской области. После получения результатов экспертизы будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба Погрануправления ФСБ России по Амурской области.