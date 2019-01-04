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сегодня, 11:36 4

Амурчанин собирался наладить поставки наркотиков в соседние регионы

Амурчанин собирался наладить поставки наркотиков в соседние регионы
Фото: ПУ УФСБ России по Амурской области

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Амурской области пресекли попытку организовать канал незаконного оборота наркотических средств. Предполагаемый наркокурьер, мужчина 1979 года рождения, задержан.

Когда он ехал по автомобильной трассе «Амур», его задержали и изъяли наркотическое средство – предположительно гашишное масло. По предварительным данным, наркокурьер планировал организовать канал поставки наркотических средств в особо крупных размерах из Амурской области в Хабаровский край и Еврейскую автономную область.

Изъятое вещество направлено на исследование в экспертно-криминалистический центр УМВД России по Амурской области. После получения результатов экспертизы будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба Погрануправления ФСБ России по Амурской области.

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#закон #криминал #происшествия

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Комментарии
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  • DeaD Мороз

    DeaD Мороз
    2 часа назад

    пацан к успеху шел, не фартануло

  • Noir

    Noir
    2 часа назад

    Вначале надо оформиться как самозанятый, а тут без регистрации, еще и по крупному.

  • 1919Кадровик

    1919Кадровик
    2 часа назад

    Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Амурской области пресекли попытка (???) организовать

    Амур-инфо, уважаемые, пожалуйста, прекратите допускать в текстах ошибки!!!

  • meneJer

    meneJer
    1 час назад

    если знают двое, значит знает и свинья!

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