В Прогрессе прошли выборы в местный Совет – лидируют самовыдвиженцы

В воскресенье, 3 марта, в поселке Прогресс состоялись выборы в Совет народных депутатов. По предварительным подсчетам, из 15 мест пять достались представителям оппозиционных партий, десять – самовыдвиженцам. Известно, что «Единая Россия» официально своих кандидатов не выдвигала.

Как сообщили корреспонденту ИА «Амур.инфо» в облизбиркоме, в Совете Прогресса выбирали 15 депутатов от пяти избирательных округов – по три в каждом. По предварительным подсчетам явка в округах составила от 20 до 34 процентов.

В результате одно место в Совете получит представитель «Справедливой России», четыре – КПРФ, а десять – самовыдвиженцы. Ранее сообщалось, что среди последней категории немало членов и сторонников партии «Единая Россия», которая не стала официально выдвигать своих кандидатов.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», 28 ноября 2018 года суд признал неправомочным состав депутатского корпуса пгт Прогресс. Решение о прекращении полномочий было принято, так как численность депутатов составила менее 50 % от установленной нормы. В октябре 2018 года сразу 4 депутата сложили свои полномочия.

По мнению некоторых бывших депутатов Прогресса, на этот шаг их коллеги пошли, чтобы не допустить отставки главы. Прокуратура Райчихинска обратилась в Совет с требованием принять меры по устранению нарушения главой законодательства о противодействии коррупции. Внеочередная сессия была назначена на 29 октября 2018 года. Но до нее четыре депутата отказались от мандатов, а глава обратился в суд с требованием признать Совет неправомочным.

Суд согласился с требованием, и 3 марта прошли выборы нового состава Совета. В понедельник, 4 марта, в 14 часов пройдут заседания окружных избирательных комиссий, на которых подведут предварительные итоги выборов. Затем, итоги подведут в муниципальной комиссии, где также рассмотрят все жалобы.