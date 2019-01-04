В Калининграде охранник «заминировал» торговый центр, чтобы ему дали премию

Молодой девятнадцатилетний охранник торгового центра Калининграда решил ради получения премии сымитировать нахождение заложенной бомбы. Он приклеил смартфон к пачке сигарет, положил на видное место и вызвал силовиков, сообщив, что в здании бомба.

Придуманная молодым человеком бомба была взорвана на месте силовиками. После того как это произошло, у полиции возник ряд вопросов к охраннику. Парень не выдержал напора и признался в содеянном. Telegram-канал Mash сообщает, что вместо премии охранник получил уголовное дело.

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#криминал #происшествия

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