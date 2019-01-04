В Благовещенске поставили шокирующий спектакль о воспитании жестокости

В Благовещенске состоялась премьера спектакля «О братьях наших меньших». Из историй о братьях меньших режиссер Алексей Плахонин отобрал те, которые его зацепили. Вышло два светлых и два печальных рассказа. Автор объединил их судом – в спектакле появились защитник и обвинитель. Судьями стали зрители.

Тех, кого приручили, холят и лелеют, тратят бешеные деньги на конкурсы и груминг, точно с таким же уверенным хладнокровием истязают и убивают. И у животных нет выбора, как и у детей. Как сыграет рулетка судьбы, в какие руки попадет. Что делать с бездомными животными, нужны ли приюты и какими они должны быть? И какие плоды дает жестокость, сотворенная с детьми? На эти вопросы попытались ответить участники спектакля «О братьях наших меньших. Исповедь на заданную тему». Премьера также стала событием в театральной жизни Приамурья: зрители впервые увидели, что такое спектакль-вербатим.

«Я прошлым летом был в Хабаровске, там был фестиваль "Наша тема", и я увидел несколько таких документальных спектаклей. Они меня поразили искренностью чувств. У театра есть такое свойство: когда ты долго играешь, ты подменяешь настоящие чувства актерством. И забываешь, как это по-настоящему. Мне захотелось поставить такой спектакль, где бы люди говорили о том, что чувствуют», – рассказал режиссер

Сюжет был выстроен на зачитывании обвинительных и оправдательных постов, которые оставили реальные люди в социальных сетях, на форуме владельцев собак, кошек, читали переписку волонтеров. Все без литературных правок.

Напомнили герои о другой реальной истории, недавно потрясшей не только Благовещенск, но и всю страну – о собачьем концлагере «Дружок» в Чигирях, зачитали с лент новостей все эти жуткие подробности с голодными смертями. Проверяющие, как известно, нашли там 47 трупов. Владельца приюта Вячеслава Золотарева заключили под стражу. Как расценивать этот страшный случай? Почему было бездействие, если несколько лет назад зоозащитники били во все колокола по этому приюту? Бездомные животные – проблема, ее нужно решать цивилизованно. Ничьи – значит беззащитные. Всегда найдутся те, кому захочется страшных экспериментов, потому что безнаказанно. А жестокость порождает жестокость. Даже животные помнят обиды, некоторые так и не прощают.

Спектакль вовсе не должен быть игрой на нервах, и он не скатывался в горе. Режиссер сделал решающий ход своей историей, где все были живы и счастливы. Это была его светлая исповедь, где нашлось место и переживаниям, и юмору, и надеждам. Этот спектакль никого не оставил равнодушным. Аудитория была сочувствующая, но наверняка имеет смысл показывать спектакль другим – тем, кому нужно настроить жизненный камертон. Если, конечно, это еще можно сделать.

«Животные живы и радуются каждому моменту жизни. Для наших питомцев мы бессмертны. Поэтому любите животных!» – пожелал всем напоследок режиссер Алексей Плахонин.

Второй раз спектакль покажут ближе к лету. И в нем уже будут другие рассказчики. Таков формат вербатима – когда каждый раз на сцене появляются новые люди с первоначальными эмоциями и проживают маленькую жизнь, чтобы спасти этим еще одну чью-то маленькую жизнь.

Реальные истории, эмоции, комментарии режиссера и актеров опубликованы в авторской рубрике Натальи Наделяевой «Культпросвет».