В Амурской области грипп меняет маску

В Амурской области снижается заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями, но активно распространяются вирусы гриппа. Об этом говорят данные федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

С 25 февраля по 3 марта количество заболевших ОРВИ по сравнению с предыдущей неделей уменьшилось на 22,6 %, а показатель заболеваемости ниже эпидемического порога на 33,4 %.

Однако в области продолжается активное распространение вирусов гриппа. За неделю регистрировано 34 лабораторно подтвержденных случая гриппа типа А. Продолжается активная циркуляция вирусов негриппозной этиологии (парагрипп, адено-, РС-, мета-, короно-, риновирусы).

Согласно прогнозу, продолжится распространение вирусов гриппа среди населения со сменой циркулирующего штамма на тип В. В связи с этим выполнение профилактических (противоэпидемических) мероприятий необходимо продолжать.

В связи с этим Роспотребнадзор по Амурской области рекомендует руководителям образовательных учреждений неукоснительно соблюдать требования санитарного законодательства в части усиления активного выявления во время «утренних фильтров» и отстранения от посещений детей и работников с признаками инфекционных заболеваний, своевременного разобщения детей при регистрации групповых очагов заболеваний, обеспечения непрерывного обеззараживания помещений бактерицидными облучателями рециркуляторного типа, соблюдения дезинфекционных мероприятий, эффективной работы вентиляционных систем, соблюдения параметров микроклимата и кратности воздухообмена, использования медицинских масок на переменах и т.д.

Руководителям организаций торговли и общественного питания, детских развлекательных центров, транспорта, гостиниц, учреждений культуры и спорта и других организаций всех форм собственности с массовым скоплением людей (кинотеатры, почтовые и банковские отделения и т.д.) необходимо обеспечить работу с соблюдением оптимального температурного режима, проведение ежедневной влажной уборки помещений с применением дезинфицирующих средств, ношение сотрудниками средств индивидуальной защиты (масок) и своевременное отстранение от работы сотрудников с признаками инфекционных заболеваний.

С целью предупреждения эпидемического распространения, Управление Роспотребнадзора по Амурской области призывает родителей не допускать детей в образовательные учреждения с симптомами инфекционных заболеваний, амурчан: не заниматься самолечением и своевременно обращаться к врачу, использовать медицинские маски в местах массового скопления людей, строго соблюдать меры, направленные на профилактику ОРВИ и гриппа.