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сегодня, 10:42 4

Фонд капремонта просит амурчан не мешать проведению ремонтных работ

Фонд капремонта просит амурчан не мешать проведению ремонтных работ
Фото: ru.depositphotos.com

Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Амурской области напоминает: собственники, отказавшиеся от проведения капремонта, не смогут предъявить претензии к его качеству. Ведомство приводит наиболее показательные примеры того, к чему может привести отказ пустить мастеров в дом.

В 2016 году в Новобурейском несколько собственников отказались от замены стояков горячего и холодного водоснабжения в доме. В итоге работы по ремонту внутридомовых инженерных систем прошли не в полном объеме. Впоследствии жильцы дома стали жаловаться на недостаток тепла и перебои с водой.

Также с жалобой обращался собственник одной из квартир в доме № 114 на улице Ленина в Благовещенске. По словам собственника, под полом квартиры проходит участок канализационной трубы, который находится в аварийном состоянии и нечистоты периодически разливаются. В 2015 году в здании прошел капремонт внутридомовых сетей. Однако собственник квартиры отказался пускать бригаду подрядчика, которая проводила замену канализации. Соседи согласились с временными неудобствами и ремонтные работы у них были закончены в срок. Подрядчику пришлось ремонтировать внутридомовые сети, минуя квартиру несговорчивого хозяина.

Подобные ситуации происходят и в других регионах. В Петропавловске-Камчатском жильцам отремонтировали крышу и фасад, а также привели в порядок инженерные сети горячей и холодной воды, отопления, водоотведения и электроснабжения. Жильцы одной из квартир отказались от замены стояков отопления в квартире, так как ранее поменяли их самостоятельно. А с наступлением холодов хозяева стали жаловаться на недостаток тепла в помещениях. За перерасчетом за недопоставленное тепло, а также возмещением морального вреда собственники обратились в суд. Общая сумма исковых требований превысила 300 тысяч рублей. Однако суд отказал в удовлетворении исковых требований – поскольку, не допуская подрядную организацию к проведению капремонта стояков отопления возможны несоответствия схемы отопления в квартире заявленной в проекте капитального ремонта, и, как следствие, возможно изменение температурного режима.

«Качество предоставляемых коммунальных услуг зависит, в том числе, от целостности проведенных работ в рамках капитального ремонта. Соответственно, отказываясь от капитального ремонта, нужно понимать, что последствиями таких решений могут стать и нарушения работы коммунальных систем дома», – предупреждают специалисты.

Судебная практика показывает, что в таком случае претензии к качеству проведения капитального ремонта не будут удовлетворены.

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#ЖКХ #строительство

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Комментарии
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  • Noir

    Noir
    2 часа назад

    Держите меня! Держите! Сейчас капитально ремонтировать буду!

    Наш косяк - ваша забота,

    Это сложная работа.

    За порядком проследите

    Недоделки оплатите.

  • lyu

    lyu
    1 час назад

    Да в Биробиджане мне рассказали грустную историю о таких работах по замену труб и батарей, когда собственник только закончил ремонт и самостоятельно заменил и трубы и батареи качественными материалами, а они пришли, все сорвали заменили более худшими, все разворошили, мусор даже не убрали и ушли. А собственнику пришлось опять делать ремонт.

  • 24hoursparty

    24hoursparty
    1 час назад



    суд отказал в удовлетворении исковых требований – поскольку, не допуская подрядную организацию к проведению капремонта стояков отопления возможны несоответствия схемы отопления в квартире заявленной в проекте капитального ремонта, и, как следствие, возможно изменение температурного режима.



    с каких это пор Суды на кофейной гуще гадают. а не оперируют фактами?

    Т.е. Собственник жилого помещения возможно прав, а возможно и неправ? Возможно присудить ему компенсацию, а возможно отрубить голову? Бред какой то.

    В случае непонятки - спецов привлекают.

  • Чернобыльский

    Чернобыльский
    1 час назад

    это и есть безграмотный бред, физику в школе явно не изучали



    поскольку, не допуская подрядную организацию к проведению капремонта стояков отопления возможны несоответствия схемы отопления в квартире заявленной в проекте капитального ремонта, и, как следствие, возможно изменение температурного режима.

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