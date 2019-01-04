В Белогорске за кубком плыли 4 часа

Фото: пресс-служба администрации Белогорска

3 марта на первом в истории Белогорска соревновании по плаванию 194 пловца боролись за кубок главы Белогорска. В большом бассейне физкультурно-оздоровительного комплекса имени Героя России Сергея Солнечникова за ними наблюдали более двухсот зрителей. Соревнования длились 4 часа.

Торжественное открытие соревнований началось с гимна Белогорска. Участников поприветствовал замминистра по развитию физкультуры и спорта Амурской области Евгений Лобанов.

«С большим удовольствием приехал к вам на открытие соревнований. ФОК – это лучший спортивный комплекс в Амурской области. Я надеюсь, что в дальнейшем эти соревнования примут не только спортсменов Белогорска, но и жителей Амурской области, может, и Дальнего Востока, – отметил он. – Хочу сказать, что Белогорск – город спортивный. Он умеет проводить соревнования достаточно высокого уровня. В июне здесь состоится финал XXII Cпартакиады городов Амурской области».

Начальник управления по физической культуре и спорту Ольга Саяпина отметила, что в силу объективных причин глава Белогорска не смог быть на соревнованиях: «Но 12 призов, которые Станислав Юрьевич лично подготовил, будут вручены победителям по шести категориям. Ни один участник сегодня не уйдет без сертификата участника с личным рекордом. Желаю всем, и юным пловцам, и опытным только легкой воды, а болельщикам позитивного настроения, судьям – честного судейства».

Участников кубка главы Белогорска по плаванию встретили бурными аплодисментами. Главный судья соревнований Оксана Аметова напомнила основные правила участия, одной из особенностей которых стало касание спортсменов специальных пластин у старта – составных элементов системы хронометража, установленной в ФОК накануне.

В течение почти четырех часов зрители увидели 39 заплывов в вольном стиле на 25-метровую и 50-метровую дистанции, эстафеты. По признанию самых стойких зрителей участвовать в поддержке пловцов от начала и до конца было нелегко.

«На табло было видно, что температура воды +28, а воздуха – плюс 27. Жарковато, конечно, было, – отметила одна из зрительниц. – Но оно того стоило. Особенно понравились заплывы мужчин. Мощно так! А когда на старт вышли две женщины даже постарше меня, честно сказать, обомлела. Решились же! Когда они проплыли эти 50 метров, поняла, я бы не смогла. Молодцы! Громко им аплодировала!».

Самой старшей победительнице Елене Мельничук 58 лет. Участвовать в соревнованиях решилась после настоятельной рекомендации доктора.

«Говорю ему, у меня рука болит, а он: “Ничего потерпишь, болеть за тебя буду”. Вот так и решилась, – рассказала Елена. – Не ожидала, что победа моей будет. Конечно, большое спасибо главе города, организаторам. Для меня было главным-то не победа, а участие, а здесь вот еще и приз такой – сотовый телефон! Он мне теперь очень дорог!».

По итогам соревнований награждены 13 пловцов-одиночников в возрасте от 7 до 60 лет. Первые места в возрастной категории 7-9 лет среди мальчиков заняли Матвей Апарин, Илья Рындин, девочки – Мария Башарина. В категории 10-12 лет, мальчики, первое место занял Семен Гусаров, девочки – Алина Цевелева. В категории 13-15 лет, юноши – Влад Жданов, девушки – Ирина Наливкина. В категории 16-18 лет, юноши – Марк Нурисламов, девушки – Екатерина Волобуева. В категории 19-49, мужчины – Александр Юречко, женщины – Ирина Карлова. Категория 50+, мужчины – Александр Голубев, женщины – Елена Мельничук.

«Победители определялись по лучшему времени, показанному на дистанции. Для обработки результатов пловцов в физкультурно-оздоровительном комплексе ранее была установлена и полностью готова к работе система хронометража. Победители и призеры в личном первенстве каждой возрастной группы награждены медалями и грамотами, победители – кубком. Победители в абсолютном зачете, участники, показавшие лучший результат отдельно среди мужчин и женщин, награждены памятным кубком главы Белогорска, а также специальными призами главы», – добавила начальник управления по физической культуре и спорту Ольга Саяпина.