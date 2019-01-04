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Участники конкурса «Мост китайского языка» пели, рассказывали анекдоты и рисовали тушью

Участники конкурса «Мост китайского языка» пели, рассказывали анекдоты и рисовали тушью

В Благовещенске завершился дальневосточный конкурс «Мост китайского языка». Он являлся отборочным для всероссийского финала и проходил в областном центре впервые. В течение двух дней 34 участника удивляли международное жюри знанием китайского языка, культуры и даже показали интересные творческие номера.

Первый день – 1 марта – был больше олимпиадным. Участники соревновались в языковых знаниях. Борьба была жесткой, как в старшей, студенческой номинации, так и в младшей школьной. Как выяснилось, у детей из приграничных регионов много китайских увлечений – ушу, пение на китайском и даже живопись тушью – гохуа.

Судило конкурсы международное жюри – 10 человек, люди образования и науки, а также дипломаты из Генконсульства КНР в Хабаровске. Все признавались: выбрать лучших было непросто. В итоге лучшей в творческом конкурсе была признана песня в исполнении Елены Бойко. Студентка благовещенского финансового колледжа параллельно учится в Институте Конфуция уже два года. Для жюри она спела известную песню про любовь и котиков.

По итогам всего конкурса первое место в школьной номинации получила Анастасия Красюк из Института Конфуция БГПУ, а лучшим студентом-китаистом стала Валерия Карягина из хабаровского ТОГУ. Они и еще несколько ребят в составе команд победителей представят Дальний Восток в Москве и Нижнем Новгороде, откуда лучшие из лучших поедут в Пекин на мировой финал.

Подробности о конкурсе, в том числе имена победителей отборочного этапа, опубликованы в авторской рубрике «Культпросвет» Натальи Наделяевой.

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#Китай #конкурсы #культура

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