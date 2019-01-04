Стартовала четырехдневная рабочая неделя

В связи с празднованием Международного женского дня начавшаяся рабочая неделя в РФ будет четырехдневной. Пятница, 8 марта, – нерабочий праздничный день, а 9 и 10 марта – это календарные выходные.

Благодаря этому амурчане, как и все жители России, получили право на три выходных дня подряд. А рабочая неделя состоит всего из четырех дней – с 4 по 7 марта включительно. Кроме того, согласно Трудовому кодексу РФ, предпраздничный рабочий день – четверг, 7 марта – будет короче на один час.

Кроме того, на этой неделе началось празднование Масленицы.