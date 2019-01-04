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сегодня, 09:52 4

Стартовала четырехдневная рабочая неделя

Стартовала четырехдневная рабочая неделя

В связи с празднованием Международного женского дня начавшаяся рабочая неделя в РФ будет четырехдневной. Пятница, 8 марта, – нерабочий праздничный день, а 9 и 10 марта – это календарные выходные.

Благодаря этому амурчане, как и все жители России, получили право на три выходных дня подряд. А рабочая неделя состоит всего из четырех дней – с 4 по 7 марта включительно. Кроме того, согласно Трудовому кодексу РФ, предпраздничный рабочий день – четверг, 7 марта – будет короче на один час.

Кроме того, на этой неделе началось празднование Масленицы.

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#праздники #работа

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Комментарии
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  • Вероника Н.

    Вероника Н.
    4 часа назад

    8 марта – эта придумка левых и крайне-левых из США и Германии была чисто политической акцией за разные Права женщин! А сейчас ее превратили, в какой-то день сю-сю-канья, в дополнительный «день святого валентина». 8 марта – должны быть не «цветочки дамам», а Митинги, Демонстрации и Шествия – в защиту разнообразных Прав женщин, демонстрация солидарности женщин за свои права! Позор и Нет - "цветочному 8 марта", Да - борьбе за Права женщин! Ау, когда будет 8 марта Митинг женщин на Центральной площади?

  • Транзитный пассажир

    Транзитный пассажир
    3 часа назад

    Вероника Н.

    8 марта – должны быть не «цветочки дамам», а Митинги, Демонстрации и Шествия – в защиту разнообразных Прав женщин,



    В защиту разнообразных женщин. Даёшь каждой женщине по два неженатых мужика со своими стояками.

  • Сын маминой подруги

    Сын маминой подруги
    3 часа назад

  • Хмык

    Хмык
    3 часа назад

    Вероника Н.

    Ау, когда будет 8 марта Митинг женщин на Центральной площади?



    За что митинговать будете? За идеи Цеткин и Колонтай по поводу свободного сексу?



    Или за право махать ломом и кувалдой на железнодорожных путях?



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