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сегодня, 09:29 5

В Китае фанаты штурмуют концерты голограммы-вокалоида Ло Тяньи: обзор прессы (видео)

В Китае фанаты штурмуют концерты голограммы-вокалоида Ло Тяньи: обзор прессы (видео)
Фото: скриншот видео

Специалисты объяснили причины гибели группы Дятлова; водитель на украденную карту начальника заправлял бесплатно клиентов АЗС; в Китае разработана технология, позволяющая определить человека по походке. Газеты читал ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

Об этом пишут все

«Известия» прояснили ситуацию с гибелью группы Дятлова. Здесь, со ссылкой на Следственный комитет страны, рассказывается, что причинами гибели туристической группы стали сход лавины и невысокий уровень подготовки участников похода. У молодых людей не было ни опыта, ни нужного снаряжения, ни даже карты. Поэтому они поставили палатку на горном склоне и сами же спровоцировали сход огромной массы снега. Следствие сразу установило, что все девять человек умерли по вполне естественным причинам.

Однако исследователи-любители придумали не менее сотни разных версий произошедшего. Кто-то даже обнаружил следы инопланетян или признаки испытания секретного оружия. Об этом не только «Известия», но и «Российская газета» и «Комсомольская правда».

Очень интересно

На очереди «Панорама», рассказавшая, что походка человека столь же индивидуальна, как и тембр голоса, сетчатка глаза и рисунок кожи на пальцах. Исходя из этого, китайские ученые разработали специальную технологию, позволяющую определить человека именно по походке. И бесполезно пытаться скрыть ноги длинной одеждой или стараться имитировать хромоту: новая система успешно идентифицирует людей по походке в 96 % случаев.

Вам статья

Затем я перескажу заметку из «Комсомольской правды» о том, как некий ставропольский парень, работавший водителем начальника крупного предприятия, украл у своего шефа безлимитную топливную карту и заправлял по ней посетителей АЗС – всех подряд. Сначала, конечно, он заправил по самое-самое свою машину. А потом разохотился и начал дарить бензин направо и налево. И ладно бы поимел на этом рублишко для себя – нет, просто заливал всех проезжавших мимо, и всё.

Как вы понимаете, в таких случаях музыка недолго играет, хозяин карточки через несколько дней её хватился, а после недолгих размышлений пришел к выводу, что она могла оказаться в руках водителя. А пока он размышлял, парень истратил почти 200 тысяч рублей. Ясно дело – полиция, уголовка, статья, срок. Но зато какой праздник щедрости, а?!

Напишут же такое

Далее о честности. Явление в нашей жизни не самое частое, чай, не в советское время живем, но, впрочем, не о нас и речь. Речь о другой стране – о Канаде. Как пишет «Мир новостей», в славном канадском городе Кингстон в выходной день, когда не работал ни один магазин (там так водится: уж если отдыхать – так отдыхать. Это у нас по субботам и воскресеньям шастают по магазинам, запасы делают. А у них, в Канаде, не купил вовремя – сиди голодный!), так вот, в одном гастрономе на выходные забыли запереть двери. Представляете? Ни продавцов, ни охранников, ни работающих видеокамер, и двери чуть ли не нараспашку!

И что: заходили покупатели, брали, что им надо – ну там, полуфабрикаты, колбасу, виски, сироп опять же кленовый (говорят, к коктейлям весьма хорош – не знаю, не пробовал), но при этом все абсолютно честно оставляли на кассе деньги! То есть никто ничего не своровал! Собственно, ничего хорошего я в этом не вижу: сейчас по всей Канаде сократят обслуживающий магазинный персонал. Это ж сколько безработных получится?

На посошок

Напоследок заметка из «Собеседника», которая если и не повергла меня в шок, то почесать затылок заставила: в Китае бешеную популярность приобрела певица Ло Тяньи. У нее огромная масса поклонников (что, впрочем, не удивительно, ведь в Китае живет много людей). Девушке с косичками и зелеными глазами пишут письма солдаты, признаются в любви в соцсетях, на концерты едут люди даже из отдаленных деревень, а цена на билеты достигает 235 долларов!

И ничего бы не было в этом удивительного, – дорогие билеты продаются и на наших исполнителей. Да вот в чем загвоздка: Ло Тяньи в реальности не существует! Она – голограмма или, как ее называют сами создатели, виртуальная звезда, цифровой аватар со своим голосом и личностью.

Занимательные подробности почитайте сами, меня же статья заставила задуматься, а реальный ли поп-идол выступал на днях в Благовещенске?! Может тоже «голограмм» какой-нибудь, а?

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#СМИ

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Комментарии
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  • Вероника Н.

    Вероника Н.
    4 часа назад

    Все наши эстрадные звезды телеэкрана - это тоже давно голыеграммы - надоели запредельно! Нормальные люди уже все это не смотрят, выключают сразу телевизор, при появлении "кир-коров"... Когда уже наши телекомпании обратят взоры на новые имена эстрадных исполнителей, ведь сколько их, прекрасных голосов по России... Подобное же с кино-теле-актерами - одна и та же Сотня на телеэкране, подобно, как на эстраде, мелькает. Невозможно смотреть! А ведь , между тем, в городах и регионах огромной России несколько сотен театров, где играют великолепные актеры, но их никто и никогда не приглашает сниматься в Кино... Только свои, столичные актеры - Москва и Санкт-Петербург!

  • 24hoursparty

    24hoursparty
    4 часа назад

    Савинкин из лесу штоли выполз и добрался до клавиатуры?

    Японцы с 2010 года под голограмы пляшут Чё удивительного. что и до китая добралось?

  • CherrySweet

    CherrySweet
    3 часа назад

    "Нормальные люди уже все это не смотрят, выключают сразу телевизор, при появлении "кир-коров"... " =)))

    нормальные люди вообще не смотрят телевизор.

  • Noir

    Noir
    3 часа назад

    CherrySweet

    "Нормальные люди уже все это не смотрят, выключают сразу телевизор, при появлении "кир-коров"... " =))) нормальные люди вообще не смотрят телевизор.



    Значит у нормальных людей нет телевизора. У вас дома их сколько стоит и для чего?

  • Витком

    Витком
    1 час назад

    Для футбола и нэшнл джиографик

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