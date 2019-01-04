В Китае фанаты штурмуют концерты голограммы-вокалоида Ло Тяньи: обзор прессы (видео)

Специалисты объяснили причины гибели группы Дятлова; водитель на украденную карту начальника заправлял бесплатно клиентов АЗС; в Китае разработана технология, позволяющая определить человека по походке. Газеты читал ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

Об этом пишут все

«Известия» прояснили ситуацию с гибелью группы Дятлова. Здесь, со ссылкой на Следственный комитет страны, рассказывается, что причинами гибели туристической группы стали сход лавины и невысокий уровень подготовки участников похода. У молодых людей не было ни опыта, ни нужного снаряжения, ни даже карты. Поэтому они поставили палатку на горном склоне и сами же спровоцировали сход огромной массы снега. Следствие сразу установило, что все девять человек умерли по вполне естественным причинам.

Однако исследователи-любители придумали не менее сотни разных версий произошедшего. Кто-то даже обнаружил следы инопланетян или признаки испытания секретного оружия. Об этом не только «Известия», но и «Российская газета» и «Комсомольская правда».

Очень интересно

На очереди «Панорама», рассказавшая, что походка человека столь же индивидуальна, как и тембр голоса, сетчатка глаза и рисунок кожи на пальцах. Исходя из этого, китайские ученые разработали специальную технологию, позволяющую определить человека именно по походке. И бесполезно пытаться скрыть ноги длинной одеждой или стараться имитировать хромоту: новая система успешно идентифицирует людей по походке в 96 % случаев.

Вам статья

Затем я перескажу заметку из «Комсомольской правды» о том, как некий ставропольский парень, работавший водителем начальника крупного предприятия, украл у своего шефа безлимитную топливную карту и заправлял по ней посетителей АЗС – всех подряд. Сначала, конечно, он заправил по самое-самое свою машину. А потом разохотился и начал дарить бензин направо и налево. И ладно бы поимел на этом рублишко для себя – нет, просто заливал всех проезжавших мимо, и всё.

Как вы понимаете, в таких случаях музыка недолго играет, хозяин карточки через несколько дней её хватился, а после недолгих размышлений пришел к выводу, что она могла оказаться в руках водителя. А пока он размышлял, парень истратил почти 200 тысяч рублей. Ясно дело – полиция, уголовка, статья, срок. Но зато какой праздник щедрости, а?!

Напишут же такое

Далее о честности. Явление в нашей жизни не самое частое, чай, не в советское время живем, но, впрочем, не о нас и речь. Речь о другой стране – о Канаде. Как пишет «Мир новостей», в славном канадском городе Кингстон в выходной день, когда не работал ни один магазин (там так водится: уж если отдыхать – так отдыхать. Это у нас по субботам и воскресеньям шастают по магазинам, запасы делают. А у них, в Канаде, не купил вовремя – сиди голодный!), так вот, в одном гастрономе на выходные забыли запереть двери. Представляете? Ни продавцов, ни охранников, ни работающих видеокамер, и двери чуть ли не нараспашку!

И что: заходили покупатели, брали, что им надо – ну там, полуфабрикаты, колбасу, виски, сироп опять же кленовый (говорят, к коктейлям весьма хорош – не знаю, не пробовал), но при этом все абсолютно честно оставляли на кассе деньги! То есть никто ничего не своровал! Собственно, ничего хорошего я в этом не вижу: сейчас по всей Канаде сократят обслуживающий магазинный персонал. Это ж сколько безработных получится?

На посошок

Напоследок заметка из «Собеседника», которая если и не повергла меня в шок, то почесать затылок заставила: в Китае бешеную популярность приобрела певица Ло Тяньи. У нее огромная масса поклонников (что, впрочем, не удивительно, ведь в Китае живет много людей). Девушке с косичками и зелеными глазами пишут письма солдаты, признаются в любви в соцсетях, на концерты едут люди даже из отдаленных деревень, а цена на билеты достигает 235 долларов!

И ничего бы не было в этом удивительного, – дорогие билеты продаются и на наших исполнителей. Да вот в чем загвоздка: Ло Тяньи в реальности не существует! Она – голограмма или, как ее называют сами создатели, виртуальная звезда, цифровой аватар со своим голосом и личностью.

Занимательные подробности почитайте сами, меня же статья заставила задуматься, а реальный ли поп-идол выступал на днях в Благовещенске?! Может тоже «голограмм» какой-нибудь, а?