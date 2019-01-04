В Благовещенске двое молодых якутян не смогли угнать «лексус» (видео)

В Благовещенске задержаны двое парней из Якутии. Ночью они сумели проникнуть в припаркованный Lexus 470, нашли в салоне ключ и завели двигатель, однако сдвинуть с места машину не смогли.

Не доведя преступный умысел до конца по независящим от них обстоятельствам, парни скрылись с места происшествия. Автовладелец обратился в полицию. При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска МО МВД России «Благовещенский» вместе с коллегами из МВД по Республике Саха (Якутия) задержали злоумышленников.

По факту покушения на угон транспортного средства сотрудники следственного отдела полиции возбудили уголовное дело. Оперативники установили, что к преступлению могут быть причастны двое молодых людей – 2000 и 1999 годов рождения, оба являются жителями Якутии. Задержали подозреваемых в съемной квартире областного центра и доставили их в отдел полиции.

Как сообщили в управлении МВД России по Амурской области, задержанные молодые люди также подозреваются в совершении преступлений на территории другого региона. Амурские полицейские передали их коллегам из Якутии.