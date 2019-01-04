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сегодня, 09:31 3

В Благовещенске двое молодых якутян не смогли угнать «лексус» (видео)

В Благовещенске двое молодых якутян не смогли угнать «лексус» (видео)

В Благовещенске задержаны двое парней из Якутии. Ночью они сумели проникнуть в припаркованный Lexus 470, нашли в салоне ключ и завели двигатель, однако сдвинуть с места машину не смогли.

Не доведя преступный умысел до конца по независящим от них обстоятельствам, парни скрылись с места происшествия. Автовладелец обратился в полицию. При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска МО МВД России «Благовещенский» вместе с коллегами из МВД по Республике Саха (Якутия) задержали злоумышленников.

По факту покушения на угон транспортного средства сотрудники следственного отдела полиции возбудили уголовное дело. Оперативники установили, что к преступлению могут быть причастны двое молодых людей – 2000 и 1999 годов рождения, оба являются жителями Якутии. Задержали подозреваемых в съемной квартире областного центра и доставили их в отдел полиции.

Как сообщили в управлении МВД России по Амурской области, задержанные молодые люди также подозреваются в совершении преступлений на территории другого региона. Амурские полицейские передали их коллегам из Якутии.

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#закон #криминал #происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • Datatec

    Datatec
    2 часа назад

    наши опера молодца

  • Сын маминой подруги

    Сын маминой подруги
    2 часа назад

    Не разобрались с АКПП, наверняка, не смогли найти. Уж и в бубен били и ягель в бак пихали- а не едет. Мистика

  • Noir

    Noir
    2 часа назад

    Так ведь они всё по инструкции делали:

    Если хотите, чтобы олень повернул налево, перебросьте веревку на левую сторону и потяните. Если хотите, чтобы он повернул направо, перебросьте на правую и потяните. И тут же инструктор добавляет: может так случиться, что вы тянете налево, а олень поворачивает направо или продолжает ехать прямо... Это же олень... В общем, нужно не отчаиваться и продолжать попытки совершить поворот.

    Теперь что касается газа. Газа у оленя нет, поэтому приходится пользоваться рулем. Намотать конец веревки на руку и хлестать оленя по бокам. И тут же инструктор добавляет: может так случиться, что вы хлещете, а олень продолжает идти. Здесь тоже нужно не отчаиваться и продолжать попытки надавить на газ.

    Ну и тормоз. Тормозит олень легко и непринужденно. Варианта два. Либо когда вы тянете веревку на себя, либо когда ему приспичит по-маленькому. Сложностей с остановкой у оленя не возникает, он реагирует на команду моментально.

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