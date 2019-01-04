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сегодня, 09:00 0

До плюс 3, возможен снег: прогноз погоды в Приамурье на 4 марта

До плюс 3, возможен снег: прогноз погоды в Приамурье на 4 марта
Фото: Амур.инфо

4 марта в Амурской области небольшая облачность, местами по западным районам слабый снег. Ветер с северо-востока дует со скоростью 2-7 метров в секунду.

Температура воздуха составит минус 2... плюс 3, местами по северу – до минус 10.

В Благовещенске переменно облачно, возможен слабый снег. Скорость северо-восточного ветра составляет 2-7 метров в секунду. Температура – плюс 1...3 градуса, сообщает Амурский гидрометцентр.

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#погода

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