До плюс 3, возможен снег: прогноз погоды в Приамурье на 4 марта

Фото: Амур.инфо

4 марта в Амурской области небольшая облачность, местами по западным районам слабый снег. Ветер с северо-востока дует со скоростью 2-7 метров в секунду.

Температура воздуха составит минус 2... плюс 3, местами по северу – до минус 10. В Благовещенске переменно облачно, возможен слабый снег. Скорость северо-восточного ветра составляет 2-7 метров в секунду. Температура – плюс 1...3 градуса, сообщает Амурский гидрометцентр.

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Нина Гвоздкова