Гороскоп на 4 марта: Водолеи авторитетны, у Овнов интересная встреча

Восход Солнца: 07:07

Заход Солнца: 18:15

Солнце в Рыбах.

Овен. Звезды обещают по-настоящему теплый денек. Одна интересная встреча может перечеркнуть множество других.

Телец. Великолепный день для женщин-Тельцов. Они могут быть чувственны, как никогда. Многие будут иметь все шансы на успех у противоположного пола.

Близнецы. В этот понедельник Близнецам стоит чаще доверять получаемой информации и собственным расчетам. Вплоть до вечера останутся важными такие качества, как профессиональная эрудиция, исследовательский талант, коммуникабельность.

Рак. Этот день символизирует очищение, освобождение от ненужных вещей. Он благоприятен для духовного роста, самообразования.

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Лев. Жизненный потенциал Львов находится на высоком уровне, что позволит многим из них использовать энергетическую насыщенность ауры, привлекая окружающих к участию в собственных планах и проектах.

Дева. К новым возможностям заработать отнеситесь с осторожностью - есть опасность потерь. Выяснять отношения с теми, кто вам дорог, не следует.

Весы. У Вас отлично пройдут коммерческие сделки и мероприятия, нацеленные на продвижение кампании. Для всего этого понадобится, как прыткий ум, так и накопленный опыт.

Скорпион. Сегодняшний день будет хорошим во всех отношениях. Вам удастся заключить несколько выгодных сделок, возможно, вы получите интересное и заманчивое предложение о сотрудничестве.

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Стрелец. Ваши организаторские способности просто зашкаливают, вы организуете такое мероприятие, которое все запомнят еще надолго.

Козерог. В профессиональном плане вы у штурвала. Вы талантливы и амбициозны, и вам есть что предложить своим работодателям.

Водолей. Звезды рекомендуют повышать авторитет, проявить таланты и принять участие в массовом мероприятии.

Рыбы. Ваши активность, ответственность и энтузиазм могут создать благоприятные условия для укрепления материального благосостояния – главное, не упустить свой шанс.

Астролог: Вальдемар Небоходцев