Гороскоп на неделю 4 – 10 марта: Скорпионам не стоит замыкаться в себе, а Козероги энергичны

Общий астрологический прогноз на неделю с 4 по 10 марта для всех знаков Зодиака.

Овен. Один из малоизвестных факторов, делающих нашу жизнь комфортной, или не очень – это баланс между количеством тех, кто зависит от Вас, и численностью тех, от кого зависите Вы. На этой неделе у Вас будет хорошая возможность обратить на это внимание, проверить на практике и сделать выводы.

Телец. Тельцы всю неделю будут излучать очарование. Благодаря этому люди будут к вам тянуться, им захотят подружиться с вами, чтобы стать ближе. В этот период Вы сможете завести много хороших и полезных знакомств.

Близнецы. Настойчивость и упорство позволят Вам успешно преодолевать препятствия, но, к сожалению, на этот раз Вам доведется сталкиваться с ними чаще других. Возможно, Всему причина – некая тайная проблема, связанная с семьей или здоровьем. Вы можете о ней не знать, или только смутно догадываться. И, как это уже не раз бывало, она снова не будет решена.

Рак. Не зная, как лучше поступить, Вы решите пропустить ход и посмотреть, что из этого выйдет. А если кто потребует объяснений, то, пожалуйста, Вы заготовили их изрядное количество отмазок на все случаи жизни, включая падение метеорита, глобальное оледенение и извержение вулкана.

Читайте также

Гороскоп на 4 марта: Водолеи авторитетны, у Овнов интересная встреча

Лев. На этой неделе Львы попали в струю. Звезды советуют не только не расслабляться, но даже немного поднажать, чтобы стать ближе к цели. Впереди у Львов много кропотливого труда, а зачет будет вестись как на время, так и на качество.

Дева. В первой половине недели у Дев могут сложиться напряженные отношения с друзьями. Это могут быть как реальные друзья, так и виртуальные, с которыми вы плотно общаетесь на форумах и социальных сетях в Интернете. В любом случае вы войдете в фазу конфликта и обновления дружеского окружения.

Весы. Вы будете пребывать в прекрасном настроении, а хорошее настроение, как известно, способствует деловым и личным успехам. Даже если на этой неделе судьба не принесет Вам значительных перемен к лучшему, все равно вы будете довольны состоянием своих дел.

Скорпион. Постарайтесь не замыкаться в себе и не превращаться в отшельника. Общение вам необходимо, не закрывайтесь от близких и друзей. Ваша идея, воплощенная в реальность, начнет приносить плоды. Вы можете открыть для себя новые творческие или рабочие аспекты, но учтите, что для этого необходима тишина, сосредоточенность и комфортная обстановка.

Читайте также

Гороскоп на март 2019 года: Рыбы займутся карьерой, а Девам стоит быть скромнее

Стрелец. Стрельцы на этой неделе переживают время творческого взлета, когда Вы сможете по максимуму реализовать собственные способности. Также вам будет характерно раскованное смелое поведение.

Козерог. Всю эту мартовскую неделю Вас будет переполнять кипучая энергия. Осталось только направить ее в нужное русло. Скорее всего, вокруг немало людей, нуждающихся в вашей помощи, — не жалейте на нее своих сил. В ответ получите искреннюю благодарность и ответную готовность подставить плечо.

Водолей. Водолеям на этой неделе придется много и упорно трудиться. Сейчас следует быть осмотрительнее при принятии решений о финансовых расходах и при обращении с наличными деньгами. Возрастает вероятность материального ущерба от технических аварий, поломок, проблем с электричеством.

Рыбы. На этой неделе Рыбы могут отказаться участвовать в каком-то проекте. Велика вероятность, что вы совершенно справедливо решите, что ничего, кроме неприятностей, он Вам не принесет. Кроме того, не исключен конфликт с какой-то влиятельной и амбициозной персоной.

Астролог: Вальдемар Небоходцев