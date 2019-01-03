Жители Свободного жалуются на «кровавую» водопроводную воду

Жители Свободного продолжают жаловаться на качество водопроводной воды. По словам горожан, цвет воды варьируется от светло-желтого до кровавого. Власти работают над решением проблемного вопроса.

«Поставишь стирку – нормальная вода. Начинается полоскание – бежит ржавая вода. В январе вода была цвета крови. Ни мыться, ни стирать невозможно. На кухне у нас стоит фильтр, очень быстро загрязняется, – рассказывает жительница Свободного Алина. – Если честно, надоело уже. Ребенку воду наливаешь – вроде нормальная, а пену отодвинешь – темно-рыжего цвета».

Власти города знают о проблеме. Горожанам придется потерпеть примерно два года. «Сейчас заканчивается проектирование Перского водозабора, и проект пойдет на экспертизу. Работы запланированы на два года. Строительство Перского водозабора снизит напряженность по качеству воды в центральной части города и обеспечит ее чистой водой, охватив участки улицы Шатковского до Литвиновской и от Постышева до Кручинина. Микрорайон Репина в следующем году тоже охватим, но там на скважину локально будут установлены мини-очистные сооружения», – сообщил мэр Свободного Владимир Константинов.

Новые скважины пробурят и в Суражевке, в микрорайоне на улице Кирова. Это произойдет в 2020 году, говорится на официальном сайте администрации города. «Но сама по себе скважина дает еще не все, нужно установить мини-станции обезжелезивания, уложить водоводы, оформить санитарные зоны. Проекты находятся на экспертизе, и будем определяться с конкурсами, заключением контрактов. Мы оценим экспериментальную станцию водоочистки, посмотрим, как она себя зарекомендует, а потом будем продолжать практику применения, если нас все устроит», – объяснил глава города.