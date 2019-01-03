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Амурчанка, подарившая торт Киркорову: он – человек с большим сердцем (видео)

Амурчанка, подарившая торт Киркорову: он – человек с большим сердцем (видео)

Амурчанка, подарившая торт Филиппу Киркорову, рассказала корреспонденту ИА «Амур.инфо» о том, как это было. Ирина Хромина, учитель начальных классов гимназии № 1 города Белогорска, – поклонница артиста с детства. И вот сейчас амурчанка исполнила свою мечту.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», звезда российской эстрады Филипп Киркоров после концерта в Благовещенске получил от поклонницы необычный подарок – торт, украшенный его фигуркой.

«На концерт я собиралась за полгода. Я подписана на Филиппа в Инстаграме, являюсь поклонницей его творчества с шести лет. Была на всех его концертах в Амурской области и в этом году решила поехать не с пустыми руками, – рассказывает Ирина. – Мой муж сказал: "Если в этот раз не возьмешь автограф певца и не сделаешь с ним фото, не возвращайся"».

Готовясь к концерту, Ирина решила: цветы певцу подарят все, а ей нужно запомниться. Поэтому задумала преподнести Филиппу Бедросовичу торт с украшением в виде его фигуры и надписью «Цвет настроения». «Позвонила Елене, своей однокласснице, попросила сделать торт для короля российской эстрады. Заказ сделала еще в феврале, в 20-х числах», – вспоминает Ирина. Когда заказ был готов, его упаковали в красивую коробку с бантом и окошечком.

Нарядная коробка вызвала ажиотаж среди зрителей. «Когда я зашла в ОКЦ, все заинтересовались – что там у вас? Даже Логвинов с "Альфа-канала" подошел. Все спрашивали, восхищались! Перед концертом я набралась смелости и подошла к охранникам, рассказала, что я большая поклонница, спросила, как можно вручить торт. Очень переживала, волновалась. Охранники посоветовали подойти после концерта», – продолжает амурчанка.

Концерт, по словам Ирины, был невероятный. «Я была на втором концерте, 2 марта. Было очень круто, непередаваемые ощущения! Каждый год – новое шоу, новые песни», – описывает она.

Впервые в жизни Ирина подошла к любимому артисту, и эта встреча стала для нее лучшим подарком к предстоящему дню рождения, который именинница отметит 4 марта. «Заканчивается концерт, иду в гримерку… Сказала, что это произведение замечательного кондитера. Я под таким впечатлением вторые сутки! Он меня обнял, поцеловал. Я очень много лет мечтала, но не знала, как подойти. Вот про него разное пишут, но это человек с большой буквы, он никого не отталкивает, с удовольствием общается с поклонниками, искренен, внимателен, несмотря на то, что устал, отработал вживую такой концерт! Про фигурку спросил – это все съедобное? И сказал: "Я начну есть с головы"», – улыбается Ирина.

Билет на концерт для нее обошелся в 6 500 рублей, плюс около 3 000 рублей за эксклюзивный торт, но эти траты для поклонницы сполна окупились эмоциями. «Мечты сбываются, в них надо просто верить. Я мечтала его увидеть с шестилетнего возраста. На завтра нужно готовиться к работе, а меня счастье распирает. И артист видел эти искренние эмоции и был благодарен за это», – уверена Ирина.

Филипп Киркоров пообещал амурской поклоннице № 1 прислать для нее видео с ее участием.

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#Белогорск #жизнь #концерты #культура

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