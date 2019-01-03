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сегодня, 16:37 1

Роспотребнадзор решил провести дополнительную вакцинацию от кори

Роспотребнадзор поручил высшим должностным лицам регионов провести дополнительную вакцинацию от кори. Срок кампании – с 1 апреля по 1 октября. Об этом говорится в проекте постановления главного государственного санитарного врача Анны Поповой, размещенном на портале нормативных правовых актов.

Об этом сообщает Newsru.com со ссылкой на ТАСС. «В срок с 01.04.2019 по 01.10.2019 – проведение в субъектах Российской Федерации мероприятий по подчищающей иммунизации против кори населения, а также иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность, не привитых против кори», – говорится в тексте постановления.

Роспотребнадзор неоднократно сообщал о тревожно высокой заболеваемости корью в странах, граничащих с Российской Федерации, в том числе на Украине.

Корь – вирусное заболевание, являющееся одной из основных причин смертности детей. Передается капельным путем через выделения из носа, рта и горла зараженного человека. Основные симптомы кори сначала напоминают грипп – высокая температура, кашель, чиханье, головная боль. Затем на коже появляется характерная сыпь. Корь опасна осложнениями в виде отита, пневмонии, бронхита, энцефалита. Инфекция ослабляет иммунитет и в редких случаях может привести к смерти больного. Особенно опасна корь для младенцев и детей младшего возраста.

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#жизнь #здоровье

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Комментарии
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  • Maliko

    Maliko
    2 часа назад

    Как редкие случаи смертности соотносятся с основной причиной смерти, пусть даже и детей?

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