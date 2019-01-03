Россиянам предлагают покупать стаж и выходить на пенсию раньше

В России нужно создать новую модель социального страхования. В ее основе должен быть единый соцфонд с общественной формой собственности, считают эксперты. Людям нужно дать возможность самим решать, сколько отчислять в Пенсионный фонд.

Система социального страхования в России нуждается в радикальных изменениях – к такому выводу пришли участники научного семинара «Политика активного долголетия и пенсионные реформы» Института социальной политики НИУ ВШЭ, который состоялся 28 февраля. Финансовый омбудсмен Юрий Воронин, профессор ВШЭ Евгений Гонтмахер и проректор Академии труда Александр Сафонов предложили меры по долгосрочному реформированию системы социального страхования.

Все три внебюджетных фонда по социальному страхованию – Пенсионный фонд, Фонд обязательного медицинского страхования и Фонд социального страхования – должны быть объединены в единый фонд социального страхования. Его управление должно вестись на трехсторонней основе с участием работодателей, работников и правительства, считают эксперты.

Как сообщает РБК, идею объединения внебюджетных фондов поддерживает и вице-премьер Татьяна Голикова. «Нужно оценить все риски, все последствия, но я думаю, что это движение в правильном направлении», – говорила она в интервью РБК в мае 2018 года.

Форма собственности единого фонда должна быть преобразована из государственной в общественную, полагают экономисты. «Средства обязательного социального страхования не должны принадлежать государству», – сказал Гонтмахер. По его словам, «это отложенная зарплата людей», но, поступая во внебюджетные фонды, она почему-то становится федеральной собственностью.

Средства социального страхования должны находиться в публичной, общественной собственности, согласен Воронин. «Такой вид собственности может быть введен Гражданским кодексом, и он должен быть введен для того, чтобы мы могли эти средства обособить и придать им совершенно особый характер с точки зрения защиты и управления ими», – считает финансовый омбудсмен.

Сейчас работодатель уплачивает за работников страховые взносы по ставке в 30 %, из них 22 % идет в ПФР, 5,1 % – в ФОМС, 2,9 % – в ФСС. Экономисты предлагают объединить их в единый тариф и сделать его персонифицированным, чтобы работник смог самостоятельно выбирать структуру тарифа. «Например, если гражданин больше заинтересован в пенсионном обеспечении, то из этих 30 % он смог бы отчислять большую часть в Пенсионный фонд, а на ОМС – меньше», – объяснил Гонтмахер.

Система социального страхования должна быть настроена на интересы отдельного гражданина, продолжил Сафонов: «Мы переросли систему, при которой работник исключен из принятия решений». По его словам, каждый гражданин должен иметь возможность выбора, что для него более важно для обеспечения нормальной трудоспособности.

Технологии быстро трансформируют рынок труда и структуру занятости, констатируют эксперты. Число работников, занятых в промышленности, сокращается в результате автоматизации производств, одновременно развиваются новые формы занятости, например, удаленная или «платформенная» занятость. Все это приводит к тому, что фонд заработной платы «иссыхает», и в будущем он перестанет быть основным источником формирования средств социального страхования, отмечает Воронин. «Если мы не найдем другого источника финансирования, то система социального страхования бессмысленна. Таким источником, наверное, может быть наряду с заработной платой часть прибыли предприятия», – предположил омбудсмен.

Эксперты подчеркивают, что предложенные изменения системы социального страхования должны публично обсуждаться в течение нескольких лет, а для детальной разработки концепции реформы необходимо создать специальный совет по реформированию обязательного социального страхования при президенте России.