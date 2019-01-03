Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
3марта
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 16:22 19

Россиянам предлагают покупать стаж и выходить на пенсию раньше

Россиянам предлагают покупать стаж и выходить на пенсию раньше
Фото: ru.depositphotos.com

В России нужно создать новую модель социального страхования. В ее основе должен быть единый соцфонд с общественной формой собственности, считают эксперты. Людям нужно дать возможность самим решать, сколько отчислять в Пенсионный фонд.

Система социального страхования в России нуждается в радикальных изменениях – к такому выводу пришли участники научного семинара «Политика активного долголетия и пенсионные реформы» Института социальной политики НИУ ВШЭ, который состоялся 28 февраля. Финансовый омбудсмен Юрий Воронин, профессор ВШЭ Евгений Гонтмахер и проректор Академии труда Александр Сафонов предложили меры по долгосрочному реформированию системы социального страхования.

Все три внебюджетных фонда по социальному страхованию – Пенсионный фонд, Фонд обязательного медицинского страхования и Фонд социального страхования – должны быть объединены в единый фонд социального страхования. Его управление должно вестись на трехсторонней основе с участием работодателей, работников и правительства, считают эксперты.

Как сообщает РБК, идею объединения внебюджетных фондов поддерживает и вице-премьер Татьяна Голикова. «Нужно оценить все риски, все последствия, но я думаю, что это движение в правильном направлении», – говорила она в интервью РБК в мае 2018 года.

Форма собственности единого фонда должна быть преобразована из государственной в общественную, полагают экономисты. «Средства обязательного социального страхования не должны принадлежать государству», – сказал Гонтмахер. По его словам, «это отложенная зарплата людей», но, поступая во внебюджетные фонды, она почему-то становится федеральной собственностью.

Средства социального страхования должны находиться в публичной, общественной собственности, согласен Воронин. «Такой вид собственности может быть введен Гражданским кодексом, и он должен быть введен для того, чтобы мы могли эти средства обособить и придать им совершенно особый характер с точки зрения защиты и управления ими», – считает финансовый омбудсмен.

Сейчас работодатель уплачивает за работников страховые взносы по ставке в 30 %, из них 22 % идет в ПФР, 5,1 % – в ФОМС, 2,9 % – в ФСС. Экономисты предлагают объединить их в единый тариф и сделать его персонифицированным, чтобы работник смог самостоятельно выбирать структуру тарифа. «Например, если гражданин больше заинтересован в пенсионном обеспечении, то из этих 30 % он смог бы отчислять большую часть в Пенсионный фонд, а на ОМС – меньше», – объяснил Гонтмахер.

Система социального страхования должна быть настроена на интересы отдельного гражданина, продолжил Сафонов: «Мы переросли систему, при которой работник исключен из принятия решений». По его словам, каждый гражданин должен иметь возможность выбора, что для него более важно для обеспечения нормальной трудоспособности.

Технологии быстро трансформируют рынок труда и структуру занятости, констатируют эксперты. Число работников, занятых в промышленности, сокращается в результате автоматизации производств, одновременно развиваются новые формы занятости, например, удаленная или «платформенная» занятость. Все это приводит к тому, что фонд заработной платы «иссыхает», и в будущем он перестанет быть основным источником формирования средств социального страхования, отмечает Воронин. «Если мы не найдем другого источника финансирования, то система социального страхования бессмысленна. Таким источником, наверное, может быть наряду с заработной платой часть прибыли предприятия», – предположил омбудсмен.

Эксперты подчеркивают, что предложенные изменения системы социального страхования должны публично обсуждаться в течение нескольких лет, а для детальной разработки концепции реформы необходимо создать специальный совет по реформированию обязательного социального страхования при президенте России.

Просмотров всего: 1822

#пенсии #российская власть

распечатать


Экономика 4

Дмитрий Медведев: неработающие пенсионеры получат доплаты до 1 июля
Общество 14

В России введут новый вид пенсии – индивидуальный пенсионный капитал
Общество 10

Накопительную часть пенсии заморозят на три года
Общество 19

У благовещенцев поинтересовались отношением к пенсионной реформе
Комментарии
Показать все (19) Обсудить на форуме
  • valentinoo

    valentinoo
    2 часа назад

    Экономия на аппарате управления.

  • КП

    КП
    2 часа назад

    Предлагаю разогнать пенсионный фонд, упразнить пенсионные отчисления, а пенсию платить из бюджета.

  • Мапа

    Мапа
    2 часа назад

    По соусом "заботы о народе":



    Экономисты предлагают объединить их в единый тариф и сделать его персонифицированным, чтобы работник смог самостоятельно выбирать структуру тарифа.

    «Например, если гражданин больше заинтересован в пенсионном обеспечении, то из этих 30 % он смог бы отчислять большую часть в Пенсионный фонд, а на ОМС – меньше», – объяснил Гонтмахер.

    Система социального страхования должна быть настроена на интересы отдельного гражданина, продолжил Сафонов: «Мы переросли систему, при которой работник исключен из принятия решений». По его словам, каждый гражданин должен иметь возможность выбора, что для него более важно для обеспечения нормальной трудоспособности.



    "к\ф Свадьба в Малиновке. Значит будут грабить!"

  • full

    full
    1 час назад

    От перестановки мест слагаемых сумма не меняется. Тем более, что эта сумма упорно стремится к нулю.

  • physic1

    physic1
    1 час назад

    Пошли бы все они на Х....й!!!!

  • full

    full
    1 час назад

    physic1

    Пошли бы все они на Х....й!!!!



    Они не могут, им деньги нужны.

  • кулибин

    кулибин
    1 час назад

    Статью даже не читал, но с "физиком"соглашусь на 100 %

  • кулибин

    кулибин
    1 час назад

    Прочитал, но все равно пошли нах....

  • Ксенька

    Ксенька
    1 час назад

    Очередная об...ебаловка народа.

  • ay

    ay
    1 час назад

    Значает ли это генитальное предложение, что гражданин "кашляющий" меньше денег в ОМС бороднётся с бесплатной медициной?

  • full

    full
    1 час назад

    Меня всегда интересовал аспект законности подобных афер. Я понимаю, что бюджет нужно наполнять, иначе воровать будет неоткуда. Но ведь уже за гранью понимания вся эта беспардонность и наглость, с какой разводят людей на бабки. Капремонт, пенсионное разводилово, навязывание людям всяческих новых стандартов, экологические приблуды, типа утилизации ламп и авто, и прочая, и прочая. А где все это время находятся работники прокуратуры, Конституционного суда и прочие типа поборники закона? Тот же Путин, где он все это время околачивается?

  • Grey_cat

    Grey_cat
    1 час назад

    «это отложенная зарплата людей», но, поступая во внебюджетные фонды, она почему-то становится федеральной собственностью." А поступив в общественный фонд она исчезнет совсем. И чего-то про стаж непонятно. заголовок есть, а текста нет

  • Рив Норин

    Рив Норин
    56 минут назад

    А еще говорят АТБ мошенники и аферисты.

  • холостяк

    холостяк
    54 минуты назад

    Сейчас работодатель уплачивает за работников страховые взносы по ставке в 30 %, из них 22 % идет в ПФР, 5,1 % – в ФОМС, 2,9 % – в ФСС. Экономисты предлагают объединить их в единый тариф и сделать его персонифицированным, чтобы работник смог самостоятельно выбирать структуру тарифа. «Например, если гражданин больше заинтересован в пенсионном обеспечении, то из этих 30 % он смог бы отчислять большую часть в Пенсионный фонд, а на ОМС – меньше», – объяснил Гонтмахер.

    Ну, я даже не знаю, что выбрать сейчас, экономить на медицине, чтобы на пенсии лечиться, или сейчас лечиться, чтобы потом без пенсии сидеть? Да не простой выбор

  • Рив Норин

    Рив Норин
    53 минуты назад

    холостяк

    Ну, я даже не знаю, что выбрать сейчас, экономить на медицине, чтобы на пенсии лечиться, или сейчас лечиться, чтобы потом без пенсии сидеть? Да не простой выбор



    Не переживай так, Медведев сам за тебя все решит.

  • холостяк

    холостяк
    47 минут назад

    Рив Норин

    холостяк

    Ну, я даже не знаю, что выбрать сейчас, экономить на медицине, чтобы на пенсии лечиться, или сейчас лечиться, чтобы потом без пенсии сидеть? Да не простой выбор



    Не переживай так, Медведев сам за тебя все решит.



    Я и не переживаю, лет через 20-30, если я доживу до пенсии правительство еще раз 30 новых законов по напридумывают.

  • Витком

    Витком
    39 минут назад

    Ха,законы напридумывают, ага,через 20 лет пенсий просто не будет и вся недолга

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    33 минуты назад

    full

    physic1

    Пошли бы все они на Х....й!!!!



    Они не могут, им деньги нужны.



    Их бесплатно с радостью обслужат, я так думаю.

  • Никнейм_Noname

    Никнейм_Noname
    30 минут назад

    Ученик спросил своего учителя:

    -Долго ли ждать перемен?

    -Если ждать, то очень долго!﻿

Показать все (19) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь