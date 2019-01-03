Прокуратура потребовала выплатить зарплату работникам «БК ЖБИ»

В Амурской области организация «БК ЖБИ» погасила задолженность по зарплате. Сотрудники получили более 3,5 миллиона рублей. Как отмечает прокуратура Амурской области, это произошло благодаря вмешательству прокуратуры Благовещенска.

Прокуратура города провела проверку исполнения трудового законодательства в части своевременности выплаты заработной платы. Были выявлены нарушения закона в деятельности ООО «БК ЖБИ». Вопреки требованиям статьи 136 Трудового кодекса РФ, ООО «БК ЖБИ» с октября 2018 года по январь 2019-го не выплатила заработную плату на общую сумму 3 533 000 рублей.

Руководителю организации вносились представления об устранении нарушений трудового законодательства, возбуждено пять дел об административном правонарушении за невыплату или неполную выплату заработной платы. По результатам рассмотрения дел назначено административное наказание на общую сумму 90 000 рублей.

Кроме того, прокурор города направил 104 исковых заявления в мировой суд Благовещенска о взыскании начисленной, но не выплаченной заработной платы в пользу работников ООО «БК ЖБИ». В результате принятых мер прокурорского реагирования задолженность по заработной плате перед работниками погашена полностью, сообщает прокуратура Амурской области.