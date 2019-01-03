В Чите обокрали командированного амурчанина

В забайкальской столице обокрали амурчанина, который приехал в Читу в командировку. 26-летний житель Амурской области сообщил, что у него похищены ноутбук и наручные часы стоимостью около 30 тысяч рублей.

Сотрудники полиции установили, что потерпевший прибыл в Читу в командировку и остановился в одной из гостиниц. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские, просмотрев записи с камер наблюдения, установили возможного подозреваемого. Им оказался 28-летний читинец. Подобрав ключ к номеру, злоумышленник проник в комнату и похитил имущество, которое впоследствии продал. Подозреваемого задержали. На допросе он дал признательные показания.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. В настоящее время стражи порядка принимают меры по установлению места сбыта похищенного, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.