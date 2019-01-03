В Сковородине сгорел двухквартирный жилой дом
В поселке Лесной, входящем в состав города Сковородино, ночью произошел пожар. Сообщение о возгорании в двухквартирном жилом доме поступило пожарным в воскресенье, 3 марта, в 3:43 ночи.
Как сообщает Главное управление МЧС России по Амурской области, на момент прибытия подразделений дом горел открытым пламенем. В течение шести минут открытое горение ликвидировали. Пламя успело повредить всю площадь здания. Надворные постройки от распространения огня пожарные спасли.
Причина и виновник пожара устанавливаются.
Просмотров всего: 70