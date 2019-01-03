В Сковородине сгорел двухквартирный жилой дом

В поселке Лесной, входящем в состав города Сковородино, ночью произошел пожар. Сообщение о возгорании в двухквартирном жилом доме поступило пожарным в воскресенье, 3 марта, в 3:43 ночи.

Как сообщает Главное управление МЧС России по Амурской области, на момент прибытия подразделений дом горел открытым пламенем. В течение шести минут открытое горение ликвидировали. Пламя успело повредить всю площадь здания. Надворные постройки от распространения огня пожарные спасли. Причина и виновник пожара устанавливаются.

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Елена Котейко