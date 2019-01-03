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сегодня, 10:01 0

В Благовещенске возле ОКЦ сбили пешехода

В Благовещенске возле ОКЦ сбили пешехода

В областном центре Приамурья пешеход угодил под машину. Это произошло в субботу, 2 марта, в 20:30, в районе дома № 15 по улице Кузнечной.

По словам очевидцев, мужчина переходил дорогу на запрещающий сигнал светофора.

По официальным данным, предоставленным Амур.инфо в областном управлении Госавтоинспекции, пострадал мужчина 1970 года рождения. Его сбил автомобиль Toyota Platz, которым управлял мужчина 1988 года рождения. Пострадавший получил травмы, потребовавшие госпитализации.

Сотрудники полиции устанавливают подробности и обстоятельства произошедшего.

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#ДТП

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