В Благовещенске возле ОКЦ сбили пешехода

В областном центре Приамурья пешеход угодил под машину. Это произошло в субботу, 2 марта, в 20:30, в районе дома № 15 по улице Кузнечной.

По словам очевидцев, мужчина переходил дорогу на запрещающий сигнал светофора. По официальным данным, предоставленным Амур.инфо в областном управлении Госавтоинспекции, пострадал мужчина 1970 года рождения. Его сбил автомобиль Toyota Platz, которым управлял мужчина 1988 года рождения. Пострадавший получил травмы, потребовавшие госпитализации. Сотрудники полиции устанавливают подробности и обстоятельства произошедшего.

Просмотров всего: 508

#ДТП

распечатать

Елена Котейко