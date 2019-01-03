Полиция Ставрополья проводит проверку после откровений «раба»-амурчанина

Полиция Ставропольского края сообщила о проверке по факту информации, изложенной жителем Амурской области. 36-летний мужчина пешком отправился на родину. По его словам, он сбежал из рабства. Сотрудники МВД Кочубеевского района выясняют обстоятельства произошедшего.

Об этом информирует «Свое ТВ» Ставропольского края.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», Владимир Смускин пешком шел в Амурскую область. В районе города Златоуст Челябинской области он обратился в полицию за помощью – его обувь пришла в негодность, мужчина опасался обморожения. Он назвался жителем Амурской области и рассказал, что полгода находился в рабстве у цыган на юге России, откуда ему удалось сбежать.

По словам Смускина, он работал в Ставропольском крае вахтовым методом, затем попал к цыганам, которые насильно его удерживали, били, заставляли работать, отобрали паспорт. «Он был дактилоскопирован, личность его установлена, с его слов подтверждается», – рассказал изданию инспектор ОГИБДД по Златоустовскому городскому округу Максим Подкорытов.

В настоящее время, по информации СМИ, Владимир Смускин находится в Златоустовском центре социальной адаптации граждан.