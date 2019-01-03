Многодетная мать из Февральска узнала, когда ее семья справит новоселье

Губернатор Амурской области Василий Орлов провел прием граждан. Из-за удаленности заявителей встреча прошла в режиме видеосвязи. За помощью к главе региона обратились многодетная мать, а также внучка вдовы участника Великой Отечественной войны.

Людмила Штанько из Февральска – мама семерых детей. Женщина обратилась к губернатору по вопросу обеспечения жилым помещением. Сейчас семья живет в аварийном доме по договору соцнайма, стоит в очереди на получение жилья.

Администрация Селемджинского района участвует в программе по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья в зоне БАМа. Район получил субсидию на реализацию программы. Администрация сформировала и утвердила список членов семей, подлежащих переселению в текущем году. Постановлением администрации муниципалитета Людмила Штанько включена в список планируемых для переселения в 2019 году в рамках программы.

«Вопрос решен. Финансирование выделено. Два месяца – конкурсные процедуры. Осталась только техническая часть – приобретение жилья», – пояснил министр строительства и архитектуры Игорь Карзунин. «Поручение минстрою и главе администрации Селемджинского района – до 1 сентября решить вопрос и отчитаться. Берем время с запасом», – резюмировал Василий Орлов.

Еще одно новоселье в текущем году отметит вдова участника Великой Отечественной войны Прасковья Дмитриевна Медведева. К губернатору обратилась ее внучка. Дом, в котором проживает бабушка, в сентябре 2018 года признали аварийным. С октября 2018-го вдова стоит в очереди на получение жилого помещения. «Сертификат есть, его вам уже скоро вручат. Вы сейчас уже можете подыскивать жилье, чтобы к 9 Мая бабушка переехала в новую квартиру», – сказал Василий Орлов. Глава региона поручил министерству социальной защиты населения и минфину области до 1 апреля принять меры по предоставлению социальной выплаты.

По итогам личного приема в школе села Чильчи Тындинского района оборудуют лингафонный кабинет. По мнению заявителя Натальи Непомнящих, лингафонный кабинет поможет внести разнообразие в традиционные уроки английского языка, поспособствует формированию ответственного отношения к подготовке домашних заданий. В школе учатся дети из социального приюта, дети с ограниченными возможностями здоровья. Материально-технические условия и программно-методическое обеспечение учебного кабинета английского языка Чильчинской школы позволяет учителю проводить занятия с помощью лингафонного оборудования. С его помощью дети смогут скорректировать произношение.

Администрация Тындинского района запланировала приобретение оборудования для лингафонного кабинета на пять мест за счет средств областной субвенции. С 1 сентября дети смогут заниматься, используя новый комплекс аппаратуры, сообщает правительство Амурской области.