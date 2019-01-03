Гороскоп на 3 марта: Рыбам стоит беречь силы, Скорпионы приятно проведут время

Восход Солнца: 07:09

Заход Солнца: 18:13

Солнце в Рыбах.

Овен. Если вы запланировали романтическую встречу на вечернее время, то подготовьтесь к ней серьезно, чтобы избранник мог сразу понять, насколько важно для вас общение с ним.

Телец. День проходит неплохо, позволяя вам, хоть и не сразу, добиться своего и реализовать планы. Он подходит для важных встреч.

Близнецы. Сегодня Близнецам крайне полезно совершить выход в свет. То есть оказаться в тех местах, где обычно собираются если и не сливки общества, то, по крайней мере, публика со вкусом и статусом.

Рак. Сегодня вам придется делать весьма нелегкий выбор. Возможно, вы будете вынуждены определить, кто из людей, добивающихся вашего расположения, станет вашим избранником.

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Лев. Практичность не помешает вам стать мистиком или интуитом, тонко чувствовать атмосферу и настроение окружающих, воспринимать музыку, интересоваться нематериальными нюансами и скрытой подоплекой событий.

Дева. Представители этого знака проявят душевную чуткость и привязанность к дому. Вам даже на работу не хочется идти, чтобы не отвлекаться от бытовых хлопот.

Весы. Возможно, только во второй половине дня вам будет легче добиться намеченных целей. Усилятся интуиция, поддержка покровителей, поэтому можно будет улучшить сложившуюся ситуацию.

Скорпион. Если друзья пригласят в гости или на лоно природы, то соглашайтесь. Главное, не передайте шашлыка и острой пищи.

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Стрелец. Многие Стрельцы предпочтут вести простой, непритязательный образ жизни и способны отказаться от многих удобств.

Козерог. Постарайтесь этот день наполнить приятными впечатлениями. В первой половине дня побольше общайтесь с друзьями и знакомыми.

Водолей. Вы будете обладать большим зарядом бодрости и сможете справиться с любыми поставленными задачами. Не стоит проводить время впустую.

Рыбы. Рыбам стоит поберечь силы для вечера, так как именно в это время появится нужное поле для действий. Одновременно, возрастет удачливость, общительность, маневренность, подоспеет одобрение или помощь.

Астролог: Вальдемар Небоходцев