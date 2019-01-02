В окрестностях Благовещенска прошли соревнования по горнолыжному спорту (фото)

На горнолыжной базе «Снежинка», которая находится в окрестностях Благовещенска, прошли соревнования по снежному фристайлу. Участвовали 33 человека, все из областного центра. Самому младшему участнику было 12 лет.

Соревновались участники в двух дисциплинах – ски-кроссе и сноуборд-кроссе. На лыжах и сноубордах им предстояло на скорость пройти горонолыжную трассу.

Женщины и мужчины состязались отдельно. В обеих категориях было по три призовых места.

Подарки победителям вручали от спонсора мероприятия – одного из спортивных магазинов города.

Этими соревнованиями на «Снежинке» закрыли сезон горнолыжных соревнований 2018-2019 года. По словам главного судьи соревнований Вячеслава Маслова, несмотря на потепление, дискомфорт на трассе спортсмены не испытывали благодаря смонтированной на базе системе для создания снежного покрова.

Если позволит погода, 10 марта на базе планируют провести шуточные горнолыжные соревнования среди участников в купальных костюмах.