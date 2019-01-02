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Фантастически! В ОКЦ при аншлаге прошел второй концерт Филиппа Киркорова (фото)

Фантастически! В ОКЦ при аншлаге прошел второй концерт Филиппа Киркорова (фото)

Обновлено: 22:09

В Общественно-культурном центре Благовещенска при полном зрительном зале состоялся второй концерт Филиппа Киркорова. Первый прошел в пятницу, 1 марта. Стоимость билетов доходила до 6 500 рублей, самые дешевые стоили 3 500. Несмотря на это, все места были заняты. Среди зрителей был и фотокорреспондент Амур.инфо.

После концертов восторженные зрители оставляли многочисленные, полные восторга комментарии в Инстаграме. Амур.инфо приводит некоторые из них.

«Конечно, были песни под фонограмму, и это только глухой не услышит. Но шоу, балет, костюмы и спецэффекты – это нечто просто. Такого размаха в концертной программе я не видела ни разу».

«Как обычно! Красив и шикарен – ОБОЖАЮЮЮЮЮ!»

«Мы вас любим! Вы супер!».

«Вас можно слушать бесконечно, и от шоу сложно оторвать взгляд. Спасибо вам за красивую сказку, которую вы дарите нам на протяжении всей вашей творческой жизни и отдаетесь ей целиком. Здоровья вам, сил и нескончаемой энергии, которой хватит и на вашу любимую семью, и на зрителей! Вы такой – ЕДИНСТВЕННЫЙ!»

«Дай бог вам здоровья, сил на долгие года, чтобы подольше нас радовали».

«Амурская область аплодировала стоя! Отличнейшее исполнение! Эмоции зашкаливали от восторга!»

«Филипп, вы безумно красивый мужчина! Счастья вам и исполнения всех ваших желаний!»

«Все, к чему прикасается Киркоров, – шедевр!»

«Фантастически!».

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Комментарии
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  • Сергей Логвинов

    Сергей Логвинов
    1 час назад

    У вас прошел. А у меня еще идет

  • PomaLLIka

    PomaLLIka
    1 час назад

    Просто ты помазанник Божий

  • paravis

    paravis
    10 минут назад

    Киркоров ещё на коне? Даром бы не пошёл на него.

  • жыгули

    жыгули
    7 минут назад

    шоу+фанера-

  • КанзаС

    КанзаС
    2 минуты назад

    Мда...Действительно Фантастика ...есть ещё у некоторых людей деньги на зрелища...

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