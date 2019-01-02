Фантастически! В ОКЦ при аншлаге прошел второй концерт Филиппа Киркорова (фото)
Обновлено: 22:09
В Общественно-культурном центре Благовещенска при полном зрительном зале состоялся второй концерт Филиппа Киркорова. Первый прошел в пятницу, 1 марта. Стоимость билетов доходила до 6 500 рублей, самые дешевые стоили 3 500. Несмотря на это, все места были заняты. Среди зрителей был и фотокорреспондент Амур.инфо.
После концертов восторженные зрители оставляли многочисленные, полные восторга комментарии в Инстаграме. Амур.инфо приводит некоторые из них.
«Конечно, были песни под фонограмму, и это только глухой не услышит. Но шоу, балет, костюмы и спецэффекты – это нечто просто. Такого размаха в концертной программе я не видела ни разу».
«Как обычно! Красив и шикарен – ОБОЖАЮЮЮЮЮ!»
«Мы вас любим! Вы супер!».
«Вас можно слушать бесконечно, и от шоу сложно оторвать взгляд. Спасибо вам за красивую сказку, которую вы дарите нам на протяжении всей вашей творческой жизни и отдаетесь ей целиком. Здоровья вам, сил и нескончаемой энергии, которой хватит и на вашу любимую семью, и на зрителей! Вы такой – ЕДИНСТВЕННЫЙ!»
«Дай бог вам здоровья, сил на долгие года, чтобы подольше нас радовали».
«Амурская область аплодировала стоя! Отличнейшее исполнение! Эмоции зашкаливали от восторга!»
«Филипп, вы безумно красивый мужчина! Счастья вам и исполнения всех ваших желаний!»
«Все, к чему прикасается Киркоров, – шедевр!»
«Фантастически!».
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