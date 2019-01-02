Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
2марта
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 20:28 3

Нобелевский лауреат Жорес Алфёров ушел из жизни

Нобелевский лауреат Жорес Алфёров ушел из жизни
Фото: Интерпресс, ТАСС

Скончался лауреат Нобелевской премии, академик Жорес Алфёров. Сообщения о смерти учёного подтвердила его супруга Тамара Дарская. Причиной смерти стала острая сердечно-лёгочная недостаточность.

Алфёров – всемирно известный учёный, в 2000 году он получил Нобелевскую премию по физике. В 2001-м Алфёров учредил благотворительный Фонд поддержки образования и науки, в который перечислил часть своей Нобелевской премии. Его вклад в развитие науки отмечен множеством государственных наград, как отечественных, так и зарубежных, пишет RT на русском.

Справка «Интерфакса». Жорес Алфёров родился 15 марта 1930 года в Витебске в Белорусской ССР. В 1952 году окончил факультет электроники Ленинградского электротехнического института им. В.И.Ульянова (Ленина). Кандидат технических наук (1961), доктор физико-математических наук (1970), профессор (ЛЭТИ) – с 1972 года. С 1953 года Алферов работал в Физико-техническом институте им. А.Ф.Иоффе РАН. С 1987 занимал в институте пост директора. С 1990 по 1991 год – вице-президент Академии наук (АН) СССР, председатель президиума Ленинградского научного центра, с 1991 года – вице-президент РАН, председатель президиума Санкт-Петербургского научного центра РАН.

Единственный из проживающих сейчас в России лауреатов Нобелевской премии по физике (премия 2000 года за разработку полупроводниковых гетероструктур и создание быстрых опто- и микроэлектронных компонентов). Академик АН СССР (1979; член-корреспондент 1972). Лауреат Ленинской премии (1972), государственной премии СССР (1984), государственной премии РФ (2001). Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством».

Иностранный член Национальной академии наук США (1990) и Национальной инженерной академии США (1990), иностранный член Китайской академии наук, Академий наук Белоруссии (1995), Молдавии (2000), Болгарской АН, Азербайджана (2004), почётный член Национальной академии наук Армении (2011).

С 1995 года – депутат Государственной думы РФ. В декабре 1995 года Алфёров был избран в Госдуму второго созыва от движения «Наш дом – Россия»; в 1999, 2003, 2007, 2011, 2016 годах переизбирался депутатом Госдумы РФ по партийным спискам КПРФ, не являясь членом партии.

Просмотров всего: 292

#наука #память

распечатать

Фотогалерея

Общество 2

Археологи при поддержке СИБУРа раскопают древнее поселение в Свободненском районе
Культура 17

В Благовещенске восстанавливают исторический облик бывшей духовной семинарии (фото)
Общество 6

Умер знаменитый британский физик Стивен Хокинг
Общество

22 июня – День памяти и скорби
Комментарии
Показать все (3) Обсудить на форуме
  • Maliko

    Maliko
    43 минуты назад

    Как жаль...

  • Цунай

    Цунай
    20 минут назад

    Лауреат Нобелевской премии по физике, академик РАН Жорес Алферов задаёт вполне резонный вопрос. "Если гражданина заставляют платить за образование и медицинское обслуживание, пенсию накапливать из собственных средств, жилье и коммунальные услуги оплачивать полностью, по рыночной цене, то зачем мне такое государство?!

  • full

    full
    13 минут назад

    Как Хароновы трофеи

    Уходили корифеи

    Стариковскою походкой

    Презирая мавзолеи

    Так беспомощно неловко

    Уходили корифеи

    И безвременья халдеи

    За спиной у них пигмеи

    Погремушками гремели

    Огрызались и галдели

    Копья весело блестели

    Уходили корифеи

Показать все (3) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь