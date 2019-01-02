Нобелевский лауреат Жорес Алфёров ушел из жизни

Скончался лауреат Нобелевской премии, академик Жорес Алфёров. Сообщения о смерти учёного подтвердила его супруга Тамара Дарская. Причиной смерти стала острая сердечно-лёгочная недостаточность.

Алфёров – всемирно известный учёный, в 2000 году он получил Нобелевскую премию по физике. В 2001-м Алфёров учредил благотворительный Фонд поддержки образования и науки, в который перечислил часть своей Нобелевской премии. Его вклад в развитие науки отмечен множеством государственных наград, как отечественных, так и зарубежных, пишет RT на русском.

Справка «Интерфакса». Жорес Алфёров родился 15 марта 1930 года в Витебске в Белорусской ССР. В 1952 году окончил факультет электроники Ленинградского электротехнического института им. В.И.Ульянова (Ленина). Кандидат технических наук (1961), доктор физико-математических наук (1970), профессор (ЛЭТИ) – с 1972 года. С 1953 года Алферов работал в Физико-техническом институте им. А.Ф.Иоффе РАН. С 1987 занимал в институте пост директора. С 1990 по 1991 год – вице-президент Академии наук (АН) СССР, председатель президиума Ленинградского научного центра, с 1991 года – вице-президент РАН, председатель президиума Санкт-Петербургского научного центра РАН.

Единственный из проживающих сейчас в России лауреатов Нобелевской премии по физике (премия 2000 года за разработку полупроводниковых гетероструктур и создание быстрых опто- и микроэлектронных компонентов). Академик АН СССР (1979; член-корреспондент 1972). Лауреат Ленинской премии (1972), государственной премии СССР (1984), государственной премии РФ (2001). Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством».

Иностранный член Национальной академии наук США (1990) и Национальной инженерной академии США (1990), иностранный член Китайской академии наук, Академий наук Белоруссии (1995), Молдавии (2000), Болгарской АН, Азербайджана (2004), почётный член Национальной академии наук Армении (2011).

С 1995 года – депутат Государственной думы РФ. В декабре 1995 года Алфёров был избран в Госдуму второго созыва от движения «Наш дом – Россия»; в 1999, 2003, 2007, 2011, 2016 годах переизбирался депутатом Госдумы РФ по партийным спискам КПРФ, не являясь членом партии.