В Завитинском районе сгорел жилой дом, а в Тамбовском районе – трактор

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Днем 2 марта в Завитинске загорелся одноквартирный жилой дом. На момент прибытия огнеборцев пожарно-спасательной части № 7, строение горело открытым пламенем.

На тушение пожара приехали семь огнеборрцев и три единицы техники. В течение 26 минут открытое горение было ликвидировано.

Огнем повреждены стены и кровля дома изнутри по всей площади. Рядом стоящие надворные постройки пожарные уцелели. Причина и виновник устанавливаются, сообщает Амурское управление МЧС.

В этот же день в селе Татьяновка Тамбовского района горел трактор. На его тушение были направлены расчеты пожарного поста села Козьмодемьяновки. В течение пяти минут открытое горение ликвидировали. В результате пожара повреждены моторный отсек, кабина и ходовая часть по всей площади. Причина и виновник устанавливаются.