Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
2марта
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 20:14 0

В Завитинском районе сгорел жилой дом, а в Тамбовском районе – трактор

В Завитинском районе сгорел жилой дом, а в Тамбовском районе – трактор
Фото: архив Амур.инфо

Днем 2 марта в Завитинске загорелся одноквартирный жилой дом. На момент прибытия огнеборцев пожарно-спасательной части № 7, строение горело открытым пламенем.

На тушение пожара приехали семь огнеборрцев и три единицы техники. В течение 26 минут открытое горение было ликвидировано.

Огнем повреждены стены и кровля дома изнутри по всей площади. Рядом стоящие надворные постройки пожарные уцелели. Причина и виновник устанавливаются, сообщает Амурское управление МЧС.

В этот же день в селе Татьяновка Тамбовского района горел трактор. На его тушение были направлены расчеты пожарного поста села Козьмодемьяновки. В течение пяти минут открытое горение ликвидировали. В результате пожара повреждены моторный отсек, кабина и ходовая часть по всей площади. Причина и виновник устанавливаются.

Просмотров всего: 209

#МЧС #пожары

распечатать


Происшествия

За ночь в Белогорске загорелись дом, четыре гаража и хозяйственные постройки

21 мая 2016, 12:03
Происшествия 1

В девяти районах Амурской области установлен четвёртый класс пожарной опасности
Происшествия

Амурские пожарные 12 раз за сутки тушили палы
Происшествия 3

13 мая, после дождей, в Амурской области вновь начались природные пожары
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь