Очевидцы: в ТЦ «Острова» посетитель головой разбил стеклянную витрину

В благовещенском торговом центре «Острова» в субботу, 2 марта, произошел инцидент. Один из посетителей головой разбил стеклянную витрину. Мужчине потребовалась помощь медиков.

«Мужчина не заметил стекло, ударился головой, и стекло посыпалось прямо на него. Ему просто повезло, могла стеклина на шею упасть, и нет человека. Он трезвый был. Тут всегда стекла не замечают, часто врезаются, но всех проносило до этого. Хоть бы лентами заклеили стекла, особенно дети бегут, как оглашенные, удар – и падает навзничь», – рассказал очевидец.

Как стало известно корреспонденту Амур.инфо, мужчину на автомобиле скорой помощи доставили в лечебное учреждение и госпитализировали. На тот момент пострадавший находился в удовлетворительном состоянии.