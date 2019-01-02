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сегодня, 19:53 4

Очевидцы: в ТЦ «Острова» посетитель головой разбил стеклянную витрину

Очевидцы: в ТЦ «Острова» посетитель головой разбил стеклянную витрину

В благовещенском торговом центре «Острова» в субботу, 2 марта, произошел инцидент. Один из посетителей головой разбил стеклянную витрину. Мужчине потребовалась помощь медиков.

«Мужчина не заметил стекло, ударился головой, и стекло посыпалось прямо на него. Ему просто повезло, могла стеклина на шею упасть, и нет человека. Он трезвый был. Тут всегда стекла не замечают, часто врезаются, но всех проносило до этого. Хоть бы лентами заклеили стекла, особенно дети бегут, как оглашенные, удар – и падает навзничь», – рассказал очевидец.

Как стало известно корреспонденту Амур.инфо, мужчину на автомобиле скорой помощи доставили в лечебное учреждение и госпитализировали. На тот момент пострадавший находился в удовлетворительном состоянии.

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#здоровье #происшествия

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Комментарии
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  • 24hoursparty

    24hoursparty
    2 часа назад

    А я сегодня мизинец на ноге об угол тумбочки ударил.

  • Цунай

    Цунай
    1 час назад

    За ВДВ!

  • Erenna

    Erenna
    50 минут назад

    Не люди, а птицы какие-то. Да, и с какой скоростью надо лететь, чтоб калёное стекло рас*ерачить.

    Хотя..... с призывом и наличием "шафе", крича: "-ТААААГИИИИЛ!!!

    В общем, в островах всегда весело.

  • гусеница

    гусеница
    7 минут назад

    Бедняга....стекло какое то хлипкое.

    С уважением

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