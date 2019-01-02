В Благовещенске прошла акция протеста вкладчиков АТБ (фото, видео)

В субботу, 2 марта, вкладчики АТБ устроили акцию протеста. Они проехали по улицам Благовещенска на автомобилях с лозунгами и требованиями. Акция была согласована с местными властями.

Называлась она – демонстрация с использованием транспортных средств. Участие приняли 30 человек на 7 автомобилях – трех грузовых и 4 легковых.

Больше автомобилей привлекать не стали, учитывая расстояние между городскими перекрестками, объяснили организаторы.

По Благовещенску участники акции ездили в течение примерно двух часов. Маршрут был построен таким образом, чтобы привлечь внимание как можно большего числа горожан – по главным городским магистралям и мимо самых многолюдных мест.

Машины проехали мимо офисов банка АТБ, ТЦ «Острова», рынка, автовокзала, областного правительства. Общий километраж составил почти 27 километров. Помимо визуальных средств, свои требования и лозунги участники озвучивали при помощи звукоусиливающего устройства.

«Нашей целью было привлечь внимание губернатора, потому что за 10 месяцев нашей борьбы за наши деньги он ни разу не вышел с нами на контакт, хотя мы неоднократно обращались к нему письменно несколько раз. Знаем, что в других регионах губернаторы общаются с пострадавшими вкладчиками. Еще хотели людей предупредить, так как есть в городе те, у кого в банке вклады, а они не в курсе, что вокруг банка происходит. Его же выставляют на торги, то есть продавать будут с понижением стоимости», – рассказала одна из участниц акции протеста.

Также среди требований вкладчиков было – вернуть им вложенные деньги, даже без учета процентов, и чтобы банк возвращал деньги без апелляций – по положительному решению суда первой инстанции, а если бы и подавал апелляцию, то сразу, без затяжек, не дожидаясь последних сроков.

В суд клиенты банка обращаются, чтобы признать сделку с финансовым учреждением недействительной, так как векселедержателями, по их словам, они стали поневоле.

«Мы же не юристы. Даже прочитав договор, было непонятно, что покупаем вексель. Когда распечатку брали в банке – по счету, по которому оформлялся этот вексель, там в этой распечатке написано – вкладной счет. И нам преподнесли как вклад. А выяснилось, что мы купили ценную бумагу, но этой ценной бумаги не существовало на момент заключения сделки. Соответственно, сейчас в судах и оспаривается то, что сделка считается недействительной, потому что в момент ее осуществления эта бумага должна была быть», – рассказала благовещенка.

Что стали не вкладчиками, а векселедержателями, люди узнали в мае 2018 года, когда выплаты прекратились. Тогда же выяснилось, что ценные бумаги они приобрели у «Финансово-торговой компании» (ФТК), банк при этом выступал в качестве посредника.

Теперь люди безуспешно пытаются вернуть свои средства. И разными способами стараются привлечь к проблеме внимание. Они уже неоднократно проводили различные акции протеста, и нынешняя – автомобильная – по их словам, тоже не последняя.

Как сообщало Амур.инфо, пострадавших амурчан около 400 человек. Всего в России таких обманутых вкладчиков – около трех тысяч. Центробанк выявил в действиях ФТК признаки финансовой пирамиды. Было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

ЦБ официально заявил о продаже АТБ. Торги назначены на 14 марта 2019 года.