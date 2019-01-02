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сегодня, 19:25 0

Реестр недобросовестных родителей позволит защитить детей-сирот в России

Реестр недобросовестных родителей позволит защитить детей-сирот в России
Фото: ru.depositphotos.com

В Госдуму внесен законопроект, который позволит повысить защищенность детей-сирот. Согласно документу, опубликованному на сайте кабмина, в России появится реестр недобросовестных родителей.

Предлагаемые изменения, сообщает «Российская газета», позволят исключить передачу детей на воспитание в семьи лиц, которые не могут быть усыновителями, опекунами или попечителями, говорится в описании документа.

По закону, люди, лишенные родительских прав или отстраненные от обязанностей опекуна (из-за того, что плохо выполняли свои обязанности), не могут снова усыновить ребенка. Однако на практике такие случаи происходили неоднократно. Причина: «отсутствие механизма обмена между компетентными органами сведениями о таких лицах».

Новый законопроект Министерства просвещения предполагает, что будет создан не только единый реестр людей, лишенных родительских прав или ограниченных в них, но и уточняет порядок межведомственного обмена информацией о недобросовестных родителях. Таким образом, люди, лишенные родительских прав, например, в одном регионе, не смогут переехать в другой регион и снова взять там под опеку малыша.

Реестр с данными о таких людях предлагается включить в государственный банк данных о детях, оставшихся без попечения родителей. Предлагается определить список персональных данных для внесения в банк данных и оснований, на которых этот учет может быть прекращен.

Ранее Министерство просвещения предложило изменить порядок усыновления и опеки детей, а также требования к приемным родителям. Например, запретить усыновлять более одного ребенка в год. Обязать будущих приемных родителей проходить оциально-психологическое обследование. Также поменять место жительства опекуны и усыновители смогут только после того, как их новый дом будет обследован органами опеки.

Все это должно повысить защиту детей-сирот и их право на полноценную, настоящую семью. Особенно остро этот вопрос встал после того, как в нескольких семьях в течение последних лет по вине опекунов произошли трагические случаи.

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#дети #закон #российская власть

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