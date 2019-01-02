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сегодня, 17:04 0

В Благовещенске на Масленицу готовят медвежью потеху и кулачные бои

В Благовещенске на Масленицу готовят медвежью потеху и кулачные бои
Фото: архив Амур.инфо

В благовещенской администрации состоялось заседание организационного комитета по подготовке и проведению народного масленичного гулянья. Самые массовые проводы зимы запланированы на площади Ленина.

Заседание прошло под руководством мэра города Валентины Калиты. С основным докладом о ходе подготовки и плане мероприятий во время масленичной недели выступила начальник управления культуры администрации города Виктория Хопатько.

«Самым ярким событием масленичной недели станет народное гулянье на площади Ленина, которое пройдет 10 марта с 12 часов и откроется конкурсом масленичных поездов. Шумные, необычные, веселые масленичные поезда во главе с масленичными куклами начнут свое движение вокруг площади Ленина, в то время как "цыгане с медведями" будут веселить горожан. Гостей и жителей города ждет насыщенная программа с театрализованным представлением, интерактивными площадками и дегустациями», – рассказала Виктория Андреевна.

Помимо обсуждения программы мероприятий, основное внимание на заседании было уделено вопросам обеспечения безопасности во время проведения масленичных гуляний.

«10 марта, в день проведения традиционного полюбившегося горожанами праздника, на городской площади, по опыту предыдущих лет, ожидается большое количество горожан. В связи с этим конкурсные масленичные забавы планируется разместить как на площади, так и вдоль улицы Ленина. Нам необходимо детально проработать все организационные моменты, чтобы жителям и гостям города было комфортно и безопасно провести этот весенний праздник на центральной площади города Благовещенска», – отметила Валентина Калита.

Схема проведения массового мероприятия на площади Ленина продумана таким образом, чтобы максимально обеспечить комфорт и безопасность гостей праздника, сообщает пресс-служба городской администрации.

10 марта городской площади запланированы:

  1. – театрализованное представление «Широкая Масленица», которое начнется в 12:30;
  2. – традиционный конкурс мужества и отваги «Масленичный столб», который по задумке станет захватывающим зрелищем и настоящим испытанием для любителей истинного русского экстрима;
  3. – «Казачьи забавы», где гости праздника смогут попробовать чай, приготовленный на дровяном самоваре, принять участие в кулачных боях и состязаниях, а также ознакомиться с выставкой казачьи предметов быта;
  4. – для любителей вязания, вышивки и расписных платков будет работать ярмарка «Солнечная»;
  5. – «Ворота счастья», где участников познакомят с русскими свадебными обычаями, кроме того, можно будет повязать на воротах ленту на счастье, молодоженам Благовещенска будет предоставлено почетное право прокатиться на самоходных санях;
  6. – «Масленицу прославляем» с театрализованными зарисовками, посвященными масленичным дням, представит для гостей праздника театр-студия;
  7. – «Балаганчик из чемоданчика» ждет всех желающих попробовать себя в роли рассказчика или актера кукольного мини-театра.
  8. – «Богатырские забавы», где можно будет посоревноваться в поднятии гирь, боях подушками и перетягивании каната;
  9. – «Вкусный ряд» со свежей выпечкой, блинными угощениями, дегустацией чая и сыра.

Праздник будет сопровождаться театрализованными представлениями, русскими потехами и традиционным сожжением чучела Масленицы. Традиционно в карман чучела, установленного у сцены, можно будет положить записку.

На совещании было озвучено, что мероприятия в рамках празднования Масленицы пройдут в муниципальных учреждениях культуры в разных районах города.

Фото: instagram.com/igor_ruk/

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#культура #отдых #праздники

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